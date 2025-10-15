HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Donald Trump analiza atacar por tierra a cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

Los ataques que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe bajo órdenes de Trump han dejado al menos 27 muertos.

Donald Trump señaló que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela. Foto: AFP
Donald Trump señaló que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles que está dispuesto a atacar por tierra a grupos de narcotraficantes en Venezuela. Esta declaración se dio luego de una serie de acciones militares llevadas a cabo en altamar, las cuales culminaron con la intercepción de embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas.

"Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar", declaró Trump durante una conferencia en el Despacho Oval, tras una consulta de la prensa sobre la posibilidad de realizar operativos terrestres.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Gobierno de Trump habría autorizado que la CIA realice acciones en Venezuela

Una publicación de The New York Times reveló que, durante la administración de Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo misiones secretas en Venezuela. Esta medida representaría un movimiento crucial dentro de la estrategia para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el citado medio, la aprobación otorgaría a la CIA facultades para llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y extender sus operaciones al Caribe. Incluso, se plantea la posibilidad de que la agencia actúe de manera encubierta contra Maduro o miembros de su administración, ya sea de forma independiente o como parte de una intervención militar más amplia.

Consultado directamente sobre si había dado luz verde a la CIA para “remover” al mandatario venezolano, Donald Trump evitó una respuesta clara y se limitó a señalar. "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

Último ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela deja 6 muertos

El día de ayer, Donald Trump anunció un nuevo ataque en el Caribe, frente a las cosas de Venezuela, mediante su red social Truth Social. La operación fue ejecutada por orden del Secretario de Guerra contra un presunto narco lancha con un balance de "seis narcoterroristas muertos", informó.

Trump sostuvo que la inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos y estaba vinculada a redes narcoterroristas. El ataque dejó seis hombres muertos a bordo, mientras que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido. Al menos 27 personas ya han fallecido hasta ahora en esos ataques en altamar.

Especialistas han cuestionado la legalidad de emplear fuerza letal en aguas internacionales contra presuntos implicados en delitos, especialmente cuando estos no han sido arrestados ni sometidos a interrogatorio. El gobierno republicano también se enfrenta a la oposición demócrata en el Poder Legislativo, que pide explicaciones por esos ataques.

Notas relacionadas
Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

LEER MÁS
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Las víctimas mortales detrás de los ataques de EE. UU. en el Caribe: ¿cuántas vidas ha cobrado la ofensiva de Trump?

Las víctimas mortales detrás de los ataques de EE. UU. en el Caribe: ¿cuántas vidas ha cobrado la ofensiva de Trump?

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025