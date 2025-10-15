Donald Trump analiza atacar por tierra a cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles que está dispuesto a atacar por tierra a grupos de narcotraficantes en Venezuela. Esta declaración se dio luego de una serie de acciones militares llevadas a cabo en altamar, las cuales culminaron con la intercepción de embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas.

"Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar", declaró Trump durante una conferencia en el Despacho Oval, tras una consulta de la prensa sobre la posibilidad de realizar operativos terrestres.

Gobierno de Trump habría autorizado que la CIA realice acciones en Venezuela

Una publicación de The New York Times reveló que, durante la administración de Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo misiones secretas en Venezuela. Esta medida representaría un movimiento crucial dentro de la estrategia para ejercer mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el citado medio, la aprobación otorgaría a la CIA facultades para llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y extender sus operaciones al Caribe. Incluso, se plantea la posibilidad de que la agencia actúe de manera encubierta contra Maduro o miembros de su administración, ya sea de forma independiente o como parte de una intervención militar más amplia.

Consultado directamente sobre si había dado luz verde a la CIA para “remover” al mandatario venezolano, Donald Trump evitó una respuesta clara y se limitó a señalar. "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

Último ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela deja 6 muertos

El día de ayer, Donald Trump anunció un nuevo ataque en el Caribe, frente a las cosas de Venezuela, mediante su red social Truth Social. La operación fue ejecutada por orden del Secretario de Guerra contra un presunto narco lancha con un balance de "seis narcoterroristas muertos", informó.

Trump sostuvo que la inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos y estaba vinculada a redes narcoterroristas. El ataque dejó seis hombres muertos a bordo, mientras que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido. Al menos 27 personas ya han fallecido hasta ahora en esos ataques en altamar.

Especialistas han cuestionado la legalidad de emplear fuerza letal en aguas internacionales contra presuntos implicados en delitos, especialmente cuando estos no han sido arrestados ni sometidos a interrogatorio. El gobierno republicano también se enfrenta a la oposición demócrata en el Poder Legislativo, que pide explicaciones por esos ataques.