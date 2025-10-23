Estados Unidos promete operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina

En una conferencia de prensa junto a Donald Trump, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, prometió operaciones terrestres contra los cárteles de droga, principalmente de América Latina. Hablando en nombre del Departamento de Guerra —antes Pentágono— aseguraron que derrotarán y destruirán a estas organizaciones.

"Nuestra generación pasó casi dos décadas persiguiendo Al Qaeda, persiguiendo a ISIS -Estado Islámico-, así que el Departamento de Guerra no va a degradar o simplemente arrestar, vamos a derrotar y destruir a estas organizaciones terroristas para defender la patria en nombre del pueblo estadounidense", aseguró Hegseth acompañado de Trump.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump mantendrá su firme postura respecto a Colombia

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció una actualización sobre las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, intensificadas esta semana. Entre las declaraciones del presidente Trump, se reiteró que el país norteamericano suspendería todos los pagos (o ayuda financiera) a Colombia por su supuesto papel en el narcotráfico, además de tildar al presidente Petro de "desquiciado" y "matón".