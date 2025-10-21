HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿EE. UU. y Colombia cambiarán sus relaciones? Politólogo explica los efectos tras pelea de Trump y Petro

La desconfianza política y la asimetría económica colocan a Colombia en riesgo. Experto advierte sobre sanciones OFAC, aranceles y la temida descertificación por la fallida 'paz total'.

Experto responde al futuro de las relaciones entre EE. UU. y Colombia con la controversia Petro-Trump.
Experto responde al futuro de las relaciones entre EE. UU. y Colombia con la controversia Petro-Trump. | Composición LR | Omar Neyra

La tensión política entre Estados Unidos y Colombia ha generado un enfriamiento diplomático total. El choque entre Donald Trump y Gustavo Petro amenaza una relación histórica con riesgo de medidas coercitivas que podrían impactar la economía colombiana, pese a los esfuerzos negociadores para mantener los lazos comerciales.

La asimetría de la relación es la principal preocupación: el comercio con EE. UU. es vital para Colombia, mientras que para Washington es mínimo. Esta ventaja permite a Estados Unidos aplicar presión sin grandes consecuencias. La República entrevistó a Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y exministro de Salud de Colombia, cuya trayectoria como colaborador en negociaciones internacionales y conocimiento de la seguridad valida su análisis.

PUEDES VER: Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

lr.pe

¿Cómo afectarán las tensiones en las futuras relaciones económicas y comerciales de Estados Unidos y Colombia?

La diferencia de peso económico hace que la relación sea vulnerable para Colombia. El experto Camilo González Posso explicó que EE. UU. puede aplicar medidas punitivas o desvincularse de acuerdos, dado que el comercio colombiano solo representa una mínima fracción para Washington.

González Posso enfatizó la asimetría de la relación: "El comercio que tiene Colombia con los Estados Unidos representa el 1% cien de comercio que hace Washington pues hacia ese país. Entonces es muy fácil para el caso de los Estados Unidos hacer cualquier mercado".

Según el experto, el principal riesgo es la desconfianza política generada por el gobierno Petro. Aunque la Unión Europea podría compensar el retiro de la cooperación de EE. UU. en seguridad, la falta de alineamiento político pone en riesgo inversiones y la estabilidad bilateral. González Posso, firmante del acuerdo para la Asamblea Constituyente en 1990, recalca que el riesgo es por una relación "no solamente histórica, sino también estratégica"

PUEDES VER: Trump acusa a Petro de ser el "líder" del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

lr.pe

¿Los ataques mutuos entre Petro y Trump repercuten en la postura antinarcóticos de EE. UU. (Caso Venezuela)?

La escalada se basa en la percepción de Washington de que la política de "paz total" ha fallado. Gónzalez Posso señaló que la debilidad en seguridad ha empoderado a grupos criminales, lo que se traduce en un incremento en los flujos de tráfico de drogas.

En la visión de Donald Trump, Colombia —como Venezuela por su corrupción estatal— es percibida como un "sujeto hostil" que no está cumpliendo con su rol de seguridad. González Posso explicó que esta justificación lleva a EE. UU. a intensificar su presencia naval en el Caribe para suplir el rol que los estados no ejercen, tensando la diplomacia regional.

El experto explicó que esta justificación lleva a EE. UU. a intensificar su presencia naval en el Caribe para suplir el rol que los estados no ejercen: "Estados Unidos lo que hace es suplir con su presencia naval en el Caribe lo que deberían hacer los estados para prevenir el narcotráfico", tensando la diplomacia regional.

PUEDES VER: La conservadora Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón en medio de crisis económica

lr.pe

¿La cancelación de la visa de Petro podría escalar a mayores restricciones para los colombianos?

El enfriamiento total implica que EE. UU. tiene medidas coercitivas listas para aplicar, que van más allá de la cancelación de visas a funcionarios. Camilo afirmó que las acciones incluyen:

  • Sanciones OFAC: posibilidad de incluir a funcionarios cercanos y familiares de Petro en la lista de sanciones, lo que resultaría en la congelación de activos.
  • Aranceles: herramienta de presión económica.
  • Descertificación: medida drástica que implicaría la descertificación de Colombia como país cooperante antidrogas.

González Posso concluyó que estas acciones no solo buscan impactar a los funcionarios directamente, sino que las consecuencias económicas podrían tener un efecto colateral en la economía colombiana en general, ya que las medidas coercitivas "van a venir acompañado por otro tipo de medidas que no necesariamente se apliquen en contra de funcionarios del gobierno, sino a nivel de la economía".

