Trump acusa a Petro de impulsar la producción de drogas y promete tomar acciones contra Colombia

Donald Trump, volvió a tener un encontronazo con el presidente colombiano Gustavo Petro en una semana marcada por constantes tensiones en el Caribe con presencia militar con el objetivo de combatir el narcotráfico. Desde la Oficina Oval, Trump acusó al presidente de Colombia de impulsar la producción de drogas y aseguró que Estados Unidos actuará en contra de ese país si la situación continúa.

"Ellos lo están haciendo muy mal en Colombia, ellos hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína, ellos cultivan drogas muy malas que llegan a las costas de Estados Unidos, generalmente a través de México. Mejor que tenga cuidado, porque tomaremos acciones en contra de él y su país. Lo ha hecho caer en una trampa mortal”, advirtió Trump, quien también calificó a Petro de "hampón" y aseguró que "es un tipo que le ha hecho mucho daño a su país".

Petro responde a las acusaciones de Trump

En una publicación en su cuenta de X, Gustavo Petro respondió a Donald Trump, quien lo acusó de ser el responsable de impulsar la producción de drogas en Colombia. El mandatario dijo que es "blanco de calumnias" por parte de altos funcionarios de Estados Unidos y calificó como "asesinatos" a los movimientos de las fuerzas norteamericanas en el Caribe. Además, aseguró que el Gobierno de Colombia está dispuesto a ayudar en la lucha contra el narcotráfico si se solicita este respaldo.

Las declaraciones de Petro surgen después del tensionado encuentro que tuvo con Trump este domingo, cuando este último aseguró que el líder colombiano "incentivaba la producción masiva de drogas". Tras esta acusación, Petro rechazó tajantemente los hechos y aseguró que su homólogo es "grosero e ignorante con Colombia", marcando lo que sería un contexto de múltiples ataques que, por ahora, no tienen fecha de caducidad.

Colombia rechaza ataques de EE. UU. a embarcaciones

El gobierno de Colombia solicitó a la Casa Blanca que cesen los ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, a las que Washington acusa de transportar drogas. Esta petición se dio tras el anuncio del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, de dos ataques a supuestas lanchas de narcotraficantes, información que acompañó con videos de su destrucción en redes.

La Cancillería colombiana instó a Estados Unidos a detener estos ataques y a respetar el derecho internacional, señalando que el gobierno de Petro rechaza la destrucción de embarcaciones. Las tensiones entre Trump y Petro se intensificaron por estos episodios que dejaron un saldo de 37 muertos en nueve ataques. Bogotá reiteró su llamado a un diálogo diplomático para continuar la lucha antidroga en la región.