Donald Trump indulta a Changpeng Zhao, fundador de Binance, tras condena por blanqueo de dinero y criptomonedas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió conceder un indulto a Changpeng Zhao, el condenado confundador de Binance, quien se declaró culpable en 2024 de incumplir la normativa de Estados Unidos para evitar el blanqueo de dinero en su plataforma, considerada como la más importante para el intercambio de criptomonedas,

"En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables", señaló para AFP la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Además, acusó al entonces mandatario republicano de lanzar una "guerra" contra el sector.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Indulto abre la puerta al regreso de Binance a Estados Unidos

La absolución de Changpeng Zhao elimina el principal obstáculo para que Binance opere de nuevo en territorio estadounidense. La compañía enfrentó un acuerdo con el Departamento de Justicia en noviembre de 2023 que incluyó una multa de 4.300 millones de dólares y la salida de Zhao como director ejecutivo. Este indulto presidencial de Trump llega después de una intensa campaña de lobby por parte de la empresa.

La relación entre el presidente y Binance presenta un componente comercial. La firma World Liberty Financial, de la familia Trump, mantiene una asociación con la plataforma. Bloomberg reveló que Binance desarrolló el código para la stablecoin US$1 de este proyecto, una colaboración que reporta ganancias millonarias. "La Administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de que no existían acusaciones de fraude ni víctimas identificables", declaró Leavitt para justificar la clemencia.

Zhao promete convertir a EE. UU. en la capital de las criptomonedas

Desde su cuenta oficial en X, donde supera los 10 millones de seguidores, Changpeng Zhao agradeció la decisión del mandatario republicano. "Profundamente agradecido por el indulto de hoy y con el presidente Trump por mantener el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia", publicó. El empresario añadió que hará "todo lo posible para ayudar a convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas y promover la Web3 en todo el mundo".

La visión de Zhao alinea con la nueva política de la Casa Blanca, que ya indultó a otros líderes del sector como Ross Ulbricht, fundador de Silk Road. Este cambio de postura llega en un momento crucial para la economía digital. Binance procesa transacciones para más de 150 millones de usuarios a nivel global y su token nativo, BNB, experimentó un aumento significativo tras los rumores del indulto. Zhao, con una fortuna estimada en 54.000 millones de dólares, conserva la mayoría accionaria de la compañía.