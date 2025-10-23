El lago más hermoso del mundo está en América Latina y fue formado por una erupción volcánica hace 84.000 años

La erupción de Los Chocoyos, una supererupción volcánica que ocurrió hace unos 84.000 años, formó el lago de América Latina. | Composición LR

América Latina es hogar de paisajes naturales que sorprenden por su belleza y riqueza cultural, y entre ellos destaca un lago considerado el más hermoso del mundo, según National Geographic. Sus aguas profundas y cristalinas reflejan los volcanes que lo rodean. Fue formado por una erupción volcánica hace 84.000 años.

Rodeado por pueblos con tradiciones mayas intactas y mercados coloridos, cada visita es una experiencia que conecta a quienes lo recorren con la naturaleza y la historia de la región. Desde sus aguas turquesas hasta los volcanes que lo custodian, el lago ofrece un lugar donde el tiempo parece detenerse y la armonía con el entorno es absoluta.

¿Cuál es el lago más hermoso del mundo y de Latinoamérica?

El Lago de Atitlán, ubicado en Guatemala, es considerado por National Geographic como el lago más hermoso del mundo. Sus aguas profundas reflejan el cielo y los volcanes cercanos, cambiando de tonalidad según la luz del día, desde un azul turquesa por la mañana hasta un azul intenso al atardecer. Esta característica, sumada a su entorno montañoso, crea un paisaje de ensueño que fascina a quienes lo visitan.

Rodeado por los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro, el lago es mucho más que belleza natural. Los pueblos aledaños, como Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y Santa Catarina Palopó, conservan tradiciones mayas vivas, mercados coloridos y rituales ancestrales que enriquecen la experiencia de los visitantes. Así, el Lago de Atitlán combina un espectáculo visual único con una profunda riqueza cultural y espiritual.

¿Cómo se formó el Lago de Atitlán?

El Lago de Atitlán es de origen volcánico tipo caldera, formado hace aproximadamente 84.000 años tras la supererupción de Los Chocoyos, una de las más grandes registradas en Centroamérica (VEI 8). Esta explosión vació la cámara de magma, provocó el colapso de los conos volcánicos y dio lugar a la caldera que hoy alberga el lago. Su profundidad original se estima en 900 metros, de los cuales: 300 m se rellenaron con sedimentos, 300 m corresponden al agua actual y 300 m forman las montañas que rodean el lago.

Además de su origen volcánico, el lago tiene varios detalles curiosos que lo hacen único: