Mundo

El plan de tregua en Gaza es insuficiente frente al 'genocidio', afirma relatora de la ONU

Francesca Albanese denunció el respaldo de los países occidentales a Israel, al que acusó de liderar un genocidio en Gaza y, junto a Estados Unidos, amenazar a quienes exigen rendición de cuentas.

Francesca Albanese fue sancionada por Estados Unidos en julio de 2025.
Francesca Albanese fue sancionada por Estados Unidos en julio de 2025. | Foto: AFP

La relatora de la ONU, Francesca Albanese, criticó el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que esta experta califica como un genocidio del pueblo palestino.

Una frágil tregua rige actualmente en la Franja de Gaza, resultado de un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra y también incluye la liberación de los rehenes, así como la futura reconstrucción del devastado territorio palestino.

Albanese afirma que 'plan de paz' es inadecuado

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, aseguró que el "plan de paz" de Donald Trump es absolutamente inadecuado y no cumple con el derecho internacional.

"Es necesario comprometerse a poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización, declaró la abogada de 48 años a los periodistas desde Sudáfrica.

"No es una guerra, es un genocidio en el que existe la determinación de destruir a un pueblo como tal", añadió Albanese que tiene un mandato de la ONU, pero no habla en su nombre.

Expertos de la ONU y varios grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

Israel niega estas acusaciones, asegurando que son "distorsionadas y falsas". Asimismo, resalta que están cargadas de antisemitismo.

Relatora critica a países que siguen apoyando a Israel, a pesar del genocidio

Recientemente, Sudáfrica presentó una demanda por acusaciones de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tiene su sede central en La Haya, en Países Bajos.

Albanese, sancionada desde julio por Estados Unidos debido a sus duras críticas contra Israel, anunció que presentará un informe ante la ONU en los próximos días desde Sudáfrica.

En una versión preliminar del informe, Albanese asegura que el apoyo de los países occidentales a Israel durante la guerra contra Hamás es "la culminación de un largo historial de complicidad".

"A pesar de que la violencia genocida se hizo visible, los Estados, en su mayoría occidentales, han proporcionado y siguen proporcionando a Israel apoyo militar, diplomático, económico e ideológico", escribió la relatora.

"EE.UU. e Israel amenazan a quienes exigen rendición de cuentas", afirma

La académica indicó que Estados Unidos e Israel no solo están liderando el genocidio en Gaza, están provocando la erosión y el colapso del sistema multilateral, amenazando a todos los que intentan promover la justicia y la rendición de cuentas.

Esto en referencia a los cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionados por Estados Unidos por investigar sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y por fuerzas estadounidenses en Gaza y Afganistán.

"Las nuevas discusiones de los últimos meses sobre una solución de dos Estados al conflicto han sido una pretensión de hacer algo, cuando lo urgente era debatir cómo detener el genocidio", afirmó.

La abogada comentó que los Estados miembros de la ONU deberían desvincularse de Israel porque están obligados a no ayudar ni asistir a un Estado que comete actos ilícitos.

"Aquellos que aún mantienen vínculos con Israel, diplomáticos, pero especialmente económicos, políticos y militares, son todos responsables en cierta medida", acusó.

