HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Mundo

Maduro respalda a Petro en medio de tensiones con Trump y asegura que Venezuela y Colombia son “una sola patria”

El dictador venezolano reafirmó su respaldo a Colombia tras las críticas de Donald Trump, quien calificó a Petro como "líder del narcotráfico".

Nicolás Maduro respalda a Gustavo Petro frente a tensión con Donald Trump. Foto: EFE
Nicolás Maduro respalda a Gustavo Petro frente a tensión con Donald Trump. Foto: EFE

Frente a las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, reafirmó su respaldo a Gustavo Petro y declaró a ambos países como “una sola patria”. El dictador dejó en claro que cualquier asunto que involucre a Colombia también afecta a Venezuela.

“Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia”, enfatizó Maduro durante una transmisión oficial por el canal estatal VTV. “Me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace dos semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia”, agregó.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, calificó a Petro como un “líder del narcotráfico ilegal” y anunció la suspensión total de ayuda a Colombia, además de la imposición de aranceles a las exportaciones colombianas.

“Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, aseguró Trump en su red social.

Según indicó el mandatario colombiano, el acuerdo con el gigante norteamericano se encuentra suspendido desde hace un tiempo, cuando Trump impuso los primeros aranceles contra Colombia.

“El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU.“, señaló Petro.

Gustavo Petro busca desescalar la tensión con EE. UU.

Durante una larga reunión este lunes, Petro sostuvo un encuentro con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. La Cartera de Exteriores colombiana añadió en un comunicado publicado este martes que “los representantes de ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual 'impase' en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”.

En cuanto a los detalles sobre los nuevos aranceles, Trump señaló que serían revelados el lunes 20 de octubre, pero el anuncio no se produjo. El embajador colombiano en EE. UU., Daniel García-Peña, aseguró que el hecho de que Trump no haya hecho anuncios hasta el momento es “una buena noticia”, pero subrayó que no le corresponde especular sobre qué decisión pueda tomar eventualmente el mandatario estadounidense. 

Notas relacionadas
Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, anuncia que retomará relaciones con Estados Unidos

Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia, anuncia que retomará relaciones con Estados Unidos

LEER MÁS
Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

LEER MÁS
"Tomar deuda para pagar deuda": Milei revela como se usará el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

"Tomar deuda para pagar deuda": Milei revela como se usará el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Mundo

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Ecuador deja libre a sobreviviente del ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe por falta de pruebas

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025