Frente a las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, reafirmó su respaldo a Gustavo Petro y declaró a ambos países como “una sola patria”. El dictador dejó en claro que cualquier asunto que involucre a Colombia también afecta a Venezuela.

“Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia”, enfatizó Maduro durante una transmisión oficial por el canal estatal VTV. “Me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace dos semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia”, agregó.

La tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, calificó a Petro como un “líder del narcotráfico ilegal” y anunció la suspensión total de ayuda a Colombia, además de la imposición de aranceles a las exportaciones colombianas.

“Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, aseguró Trump en su red social.

Según indicó el mandatario colombiano, el acuerdo con el gigante norteamericano se encuentra suspendido desde hace un tiempo, cuando Trump impuso los primeros aranceles contra Colombia.

“El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU.“, señaló Petro.

Gustavo Petro busca desescalar la tensión con EE. UU.

Durante una larga reunión este lunes, Petro sostuvo un encuentro con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. La Cartera de Exteriores colombiana añadió en un comunicado publicado este martes que “los representantes de ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual 'impase' en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”.

En cuanto a los detalles sobre los nuevos aranceles, Trump señaló que serían revelados el lunes 20 de octubre, pero el anuncio no se produjo. El embajador colombiano en EE. UU., Daniel García-Peña, aseguró que el hecho de que Trump no haya hecho anuncios hasta el momento es “una buena noticia”, pero subrayó que no le corresponde especular sobre qué decisión pueda tomar eventualmente el mandatario estadounidense.