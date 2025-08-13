HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

El río más caliente del mundo está en Sudamérica: sus aguas superan los 90 grados y alcanzan temperaturas extremas

Este fenómeno geotérmico excepcional convierte a este río en un lugar único que fascina tanto a expertos como a visitantes en todo el mundo.

El río Hirviente, o Shanay-timpishka, es un afluente del centro-este de Perú que desemboca en el Amazonas. Foto: Redes sociales
El río Hirviente, o Shanay-timpishka, es un afluente del centro-este de Perú que desemboca en el Amazonas. Foto: Redes sociales

El "río Hirviente", también conocido como "Shanay-Timpishka", es el río más caliente del mundo y se encuentra en Sudamérica, específicamente en el centro-este de Perú, en la selva amazónica. Sus aguas pueden superar los 90 °C, un fenómeno natural que asombra a científicos y turistas por su temperatura extrema y su belleza.

Según investigaciones, este fenómeno ocurre debido a la actividad geotérmica subterránea que son fuentes de calor profundas que calientan las aguas de manera excepcional. Las condiciones geológicas particulares de la región también permiten que el río desafíe los conocimientos sobre clima y biodiversidad, consolidándose como un fenómeno fascinante

PUEDES VER: China abre el primer centro comercial de robots: puedes comprar un humanoide como si fueran electrodomésticos

lr.pe

¿Por qué el agua del río Shanay-timpishka hierven?

El río Shanay-Timpishka, hierve debido a un fenómeno geotérmico único. Según el científico André Ruzo, quien descubrió el río, sus aguas se calientan por fallas geológicas que permiten que el agua profunda de la Tierra ascienda a la superficie a temperaturas extremas. Cuanto más profundo se adentra el agua en el subsuelo, más se calienta, alcanzando en su punto más caliente los 97 °C.

Ruzo compara este fenómeno con la sangre caliente que circula por el cuerpo humano: así como nuestro cuerpo transporta calor, la Tierra transporta agua caliente a través de grietas y fallas en su corteza. El científico advierte que el "número mágico" es 47 °C, ya que por encima de esa temperatura bañarse en el río puede ser peligroso e incluso mortal.

Este río termal se ha convertido en un ejemplo fascinante de cómo la actividad geotérmica puede generar fenómenos naturales extremos, sorprendiendo a investigadores y visitantes por su intensidad y singularidad en Sudamérica.

Curiosidades del río más caliente del mundo

  • Temperatura extrema: sus aguas pueden superar cerca de 90 °C, debido a la actividad geotérmica subterránea.
  • Escasez de flora: Como consecuencia de su temperatura extrema, se reducen la densidad de plantas a lo largo del río.
  • Especies que sí persisten: Algunas plantas, como la Ceiba gigante, resisten al calor de sus aguas.
  • Investigación científica: sus condiciones climáticas dificultan el análisis en la zona.
Notas relacionadas
Este país de Sudamérica tiene la catarata más alta del mundo: tiene 979 metros de altura y supera al Niágara

Este país de Sudamérica tiene la catarata más alta del mundo: tiene 979 metros de altura y supera al Niágara

LEER MÁS
Panamá: sancionará a quienes vendan productos de vapeo a niños, niñas y adolescentes o los exhiban al público

Panamá: sancionará a quienes vendan productos de vapeo a niños, niñas y adolescentes o los exhiban al público

LEER MÁS
El país de Sudamérica que busca redefinir su poder con nuevo submarino nuclear: sería una de las armas más peligrosas

El país de Sudamérica que busca redefinir su poder con nuevo submarino nuclear: sería una de las armas más peligrosas

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
El devastador terremoto de Tangshan de 1976: luces en el cielo anticiparon la tragedia donde murieron 300.000 personas en China

El devastador terremoto de Tangshan de 1976: luces en el cielo anticiparon la tragedia donde murieron 300.000 personas en China

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
¿Qué pasó con el MAS en Bolivia? Los factores que explican la fractura del principal movimiento de izquierda en el país

¿Qué pasó con el MAS en Bolivia? Los factores que explican la fractura del principal movimiento de izquierda en el país

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Mundo

Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

La historia de 'La desconocida del Sena', el cadáver sonriente que ayudó a salvar millones de vidas

El descubrimiento de un enorme yacimiento de oro en Europa que le pertenece a un solo país: podría ser líder en el futuro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota