El río Hirviente, o Shanay-timpishka, es un afluente del centro-este de Perú que desemboca en el Amazonas. Foto: Redes sociales

El "río Hirviente", también conocido como "Shanay-Timpishka", es el río más caliente del mundo y se encuentra en Sudamérica, específicamente en el centro-este de Perú, en la selva amazónica. Sus aguas pueden superar los 90 °C, un fenómeno natural que asombra a científicos y turistas por su temperatura extrema y su belleza.

Según investigaciones, este fenómeno ocurre debido a la actividad geotérmica subterránea que son fuentes de calor profundas que calientan las aguas de manera excepcional. Las condiciones geológicas particulares de la región también permiten que el río desafíe los conocimientos sobre clima y biodiversidad, consolidándose como un fenómeno fascinante

¿Por qué el agua del río Shanay-timpishka hierven?

El río Shanay-Timpishka, hierve debido a un fenómeno geotérmico único. Según el científico André Ruzo, quien descubrió el río, sus aguas se calientan por fallas geológicas que permiten que el agua profunda de la Tierra ascienda a la superficie a temperaturas extremas. Cuanto más profundo se adentra el agua en el subsuelo, más se calienta, alcanzando en su punto más caliente los 97 °C.

Ruzo compara este fenómeno con la sangre caliente que circula por el cuerpo humano: así como nuestro cuerpo transporta calor, la Tierra transporta agua caliente a través de grietas y fallas en su corteza. El científico advierte que el "número mágico" es 47 °C, ya que por encima de esa temperatura bañarse en el río puede ser peligroso e incluso mortal.

Este río termal se ha convertido en un ejemplo fascinante de cómo la actividad geotérmica puede generar fenómenos naturales extremos, sorprendiendo a investigadores y visitantes por su intensidad y singularidad en Sudamérica.

Curiosidades del río más caliente del mundo