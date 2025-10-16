HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de Sudamérica que superará a Brasil y tendrá el mayor crecimiento económico al cierre del 2025, según ranking del FMI: ¿qué puesto ocupará el Perú?

El World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectó que un país en Sudamérica finalizaría el 2025 con un 4,5% en su crecimiento económico, cifra más alto de toda la región, inclusopor encima de la actual mayor economía latinoamericana que es Brasil.

Este país de Sudamérica tendrá el crecimiento económico más grande a fines del 2025.
Este país de Sudamérica tendrá el crecimiento económico más grande a fines del 2025. | Sudamérica, crecimiento económico en América Latina, Argentina | Foto: composición LR/Difusión

El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO), sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe, revela un panorama macroeconómico sorprendente: un país en Sudamérica podría superar a Brasil mayor economía regional en términos de crecimiento para el cierre de 2025. Según las proyecciones estimadas por el organismo internacional, esta nación sudamericana alcanzaría un crecimiento de hasta 4,5%.

Dentro la lista presentada por el FMI, el Perú también figura entre las economías con mayor expansión prevista, aunque sin alcanzar el ritmo del líder sudamericano que dominaría el crecimiento en 2025. Conoce el país de Sudamérica liderará el crecimiento económico al final de este año.

lr.pe

¿Cuál es el país de Sudamérica que tendrá un mayor crecimiento económico a fin de año, según FMI?

De acuerdo con el informe World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sería el país de Sudamérica con el mayor crecimiento económico de América Latina al cierre del 2025. Se estima que su Producto Bruto Interno (PBI) aumentaría en 4,5%, reflejando una recuperación más acelerada de lo previsto. Además, la inflación caería hasta 41,3%, una cifra considerablemente menor frente al 219,9% con el que finalizó el año pasado.

En la lista le sigue el país de Paraguay con un crecimiento económico estimado en un 4,4%. En el caso de Brasil, la mayor economía de la región, su ritmo de expansión se desaceleraría hasta 2,4% al cierre del año, según las proyecciones del FMI.

¿Cuál sería el crecimiento económico para el Perú a fines del 2025, según el FMI?

Con respecto al Perú, el informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que su PBI crecería 2,9% al cierre del 2025. Sin embargo, para el 2026 se proyecta una ligera desaceleración, con un crecimiento estimado de 2,7%, según las previsiones del organismo internacional.

