LO FALSO

El Papa León XIV pidió a sus obispos en Estados Unidos que se opongan a las políticas de Donald Trump

LO VERDADERO

No existen pruebas de que el papa León XIV haya emitido una orden o una petición directa y explícita para oponerse a las políticas de Donald Trump.

El actual pontífice ha manifestado que no adoptará posturas partidistas y ha mostrado disposición al diálogo con el mandatario.

El papa ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Donald Trump asumió, el 20 de enero de 2025, por segunda vez la presidencia de Estados Unidos y, desde entonces, implementó políticas migratorias más estrictas. A lo largo de este año, su gobierno reactivó y amplió los programas de deportación acelerada y masiva, lo que incrementó la presión sobre la comunidad migrante en el país. Según cifras oficiales citadas por The Washington Post, se registraron más de 200.000 deportaciones en los primeros siete meses del año, uno de los niveles más altos de la última década. A esto se suma un aumento del presupuesto federal destinado a la vigilancia y detención migratoria.

Por otro lado, el Papa León XIV, desde que asumió su cargo el 25 de mayo de 2025, reiteró en diversas ocasiones su firme compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, e instó a la Iglesia y a la sociedad a acogerlas con dignidad y compasión. De acuerdo con Vatican News, en su mensaje del 4 de octubre de 2025 dirigido a la red Catholic Charities USA, el pontífice destacó que las personas migrantes son “testigos de esperanza” y “constructoras de puentes entre naciones, culturas y pueblos”. Además, alentó a las parroquias a actuar con “cercanía, compasión y ternura” al recibirlas.

En ese contexto, en la red social Threads circuló la versión de que el Papa León XIV pidió a los obispos de Estados Unidos oponerse a las políticas de Donald Trump. Sin embargo, esta información es imprecisa, ya que el pontífice reafirmó su compromiso con los derechos de las personas migrantes y exhortó a la Iglesia en Estados Unidos a acompañarlas pastoralmente, pero no existen pruebas de que haya emitido una orden o petición directa para oponerse a las políticas del mandatario.

El Papa León XIV no ordeno oponerse a las políticas de Donald Trump

El Papa León XIV, según comunicados oficiales del Vaticano, ha dirigido llamados constantes y generales a los obispos de Estados Unidos para que velen por la defensa y acompañamiento de las personas migrantes y refugiadas, subrayando la necesidad de acogerlas con dignidad y ofrecerles un cuidado pastoral integral. Por ejemplo, durante la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en julio, el pontífice invitó a fomentar una cultura de acogida y solidaridad con los más vulnerables, tal como informó Vatican News.

Sin embargo, no hay pruebas de que haya emitido una orden o petición directa y explícita para oponerse a las políticas de Donald Trump. Además, en su primera entrevista oficial como santo pontífice con la periodista Elise Ann Allen, el Papa afirmó: “No pienso involucrarme en política partidista”. Respecto a su relación con el presidente Trump, expresó que “sería mucho más apropiado que los líderes de la Iglesia en Estados Unidos se involucraran con él con mucha seriedad”. No obstante, aclaró que “si hubiera asuntos específicos en los que fuera posible dialogar con Trump, no tendría ningún problema en hacerlo”.

Conclusión:

En síntesis, el post publicado en redes sociales que afirma que el Papa León XIV pidió a sus obispos en Estados Unidos oponerse a las políticas de Donald Trump es impreciso, pues induce a creer que el pontífice ha adoptado una postura política directa, lo cual no se sustenta en la información oficial disponible. Lo verdadero es que el Papa realizó llamados claros a sus obispos para que defiendan y acompañen pastoralmente a los migrantes, también ha declarado públicamente que no piensa involucrarse en política partidista y ha mostrado disposición al dialogo con Donald Trump

