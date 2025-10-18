Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz
Bolivia elige nuevo presidente entre Rodrigo Paz y “Tuto” Quiroga, tras la hegemonía del MAS y en medio de una aguda crisis económica.
Bolivia vive una segunda vuelta presidencial histórica, hoy 19 de octubre de 2025, en medio de una profunda crisis económica y un evidente desgaste del oficialismo, tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Ningún candidato obtiene la mayoría en la primera ronda de agosto, lo que abre paso a una competencia entre dos figuras de oposición.
Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga disputan la presidencia en una contienda centrada en propuestas para reactivar la economía, fortalecer las instituciones y responder a las demandas ciudadanas. La votación define al próximo presidente, quien asume el desafío de guiar al país en una etapa de profundos cambios.