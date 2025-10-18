HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Bolivia elige nuevo presidente entre Rodrigo Paz y “Tuto” Quiroga, tras la hegemonía del MAS y en medio de una aguda crisis económica.

Foto: Composición LR
Foto: Composición LR

Bolivia vive una segunda vuelta presidencial histórica, hoy 19 de octubre de 2025, en medio de una profunda crisis económica y un evidente desgaste del oficialismo, tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS). Ningún candidato obtiene la mayoría en la primera ronda de agosto, lo que abre paso a una competencia entre dos figuras de oposición.

Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga disputan la presidencia en una contienda centrada en propuestas para reactivar la economía, fortalecer las instituciones y responder a las demandas ciudadanas. La votación define al próximo presidente, quien asume el desafío de guiar al país en una etapa de profundos cambios.

¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

Bolivianos en el extranjero: paso a paso para votar en las elecciones presidenciales 2025 entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz

Bolivianos en el extranjero: paso a paso para votar en las elecciones presidenciales 2025 entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le "ofreció de todo" para calmar tensiones con EE.UU.: "No quiere meterse con nosotros"

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Mundo

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

