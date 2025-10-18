HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

¿Qué pasa si no voto en la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia 2025? conoce de cuánto sería la multa, según TSE

Bolivia celebra la segunda vuelta de las elecciones generales este 19 de octubre de 2025, con Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz Pereira como candidatos principales.

Ciudadanos acuden a las urnas en la segunda vuelta electoral de Bolivia 2025. Foto: Composición LR
Ciudadanos acuden a las urnas en la segunda vuelta electoral de Bolivia 2025. Foto: Composición LR

Este domingo 19 de octubre, Bolivia celebra la segunda vuelta de las elecciones generales, un proceso decisivo que define al nuevo presidente de Bolivia. En esta jornada se enfrentan Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz Pereira, los dos candidatos que obtuvieron mayor respaldo ciudadano en la primera vuelta realizada el 17 de agosto.

El voto en esta segunda vuelta es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados en el padrón electoral, tanto en el país como en el exterior. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reitera que la participación es un deber cívico fundamental, y que no votar sin justificación válida puede acarrear multas económicas y restricciones administrativas para los electores.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones en Bolivia 2025: entérate como votar desde Estados Unidos y otro países en el extranjero

lr.pe

¿Cuáles son las sanciones que enfrenta un ciudadano que no vote en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre?

Las sanciones para quien no vote en la segunda vuelta o no presente luego el comprobante de sufragio incluyen:

  • Una multa equivalente al 20% del salario mínimo vigente, es decir una multa expresada en 550 bolivianos (US$79,68).
  • Restricciones administrativas por un período de 90 días que te impiden acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte.
  • Los jurados electorales que no asistan a cumplir su obligación el día de las elecciones recibirán una multa de 1.375 bolivianos (US$199,20).

PUEDES VER: ¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?: consulta el padrón electoral y mesa, vía Yo Participo

lr.pe

¿Quiénes están eximidos de presentar el certificado de sufragio o del deber de votar?

Estos son los ciudadanois que están exentos de la obligación de votar y de las sanciones correspondientes:

  • Las personas que tengan 70 años en adelante no están obligadas a votar.
  • También pueden ser eximidos de esa sanción las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente.
  • Quienes acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.
  • El voto en el exterior no es obligatorio.
Notas relacionadas
¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

LEER MÁS
Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

LEER MÁS
Bolivia despide a Luis Arce entre la escasez de un país sin dólares ni paciencia: “Incapaz es el adjetivo más suave”, advierte experto

Bolivia despide a Luis Arce entre la escasez de un país sin dólares ni paciencia: “Incapaz es el adjetivo más suave”, advierte experto

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

LEER MÁS
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 18 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 18 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mundo

Nicolás Maduro dice que plan de defensa ante 'amenaza' de EE.UU. está activo en toda Venezuela

Tensión en el mar Rojo: proyectil no identificado impacta buque mercante cerca de Yemen y provoca incendio a bordo

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025