Elecciones en Bolivia 2025: entérate como votar desde Estados Unidos y otro países en el extranjero

Residentes en Estados Unidos deben estar inscritos en el Padrón Electoral Biométrico para votar. Deberán acudir al consulado correspondiente, presentar su cédula y cumplir con requisitos de identificación.

Para esta ocasión, se ha previsto que residentes en 22 países contarán con 154 recintos electorales instalados en el exterior. Foto: AFP.
Para esta ocasión, se ha previsto que residentes en 22 países contarán con 154 recintos electorales instalados en el exterior. Foto: AFP.

Las elecciones generales de Bolivia de 2025 representan una oportunidad clave para la democracia del país. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha habilitado el voto en el extranjero para esta jornada electoral, permitiendo que bolivianas y bolivianos radicados en otros países puedan emitir su sufragio para elegir al Presidente y Vicepresidente del país.

Para esta ocasión, se ha previsto que residentes en 22 países contarán con 154 recintos electorales instalados en el exterior, donde funcionarán 1.227 mesas de sufragio. Este mecanismo involucra tanto a quienes se encuentran en los Estados Unidos como en otros países, ofreciendo información clave para que ejerzan su derecho al voto desde el extranjero.

¿Cómo votar desde Estados Unidos en las elecciones de Bolivia?

Los bolivianos que residen en Estados Unidos están habilitados para ejercer su voto, al igual que lo hicieron en la primera vuelta. Para ello tienen que estar previamente inscritos en el Padrón Electoral Biométrico y registrados como votantes en el exterior a través del mecanismo establecido por el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

El proceso operativo consiste en acudir al recinto electoral exterior que haya sido habilitado para el país, presentarse con la cédula de identidad boliviana (o documento equivalente según lo dispuesto para el voto en el exterior) y cumplir con los procedimientos de identificación —firma, huella digital u otros elementos biométricos que se exijan— conforme al reglamento electoral.

Dado que se trata de una segunda vuelta, los votantes en el exterior deben asegurarse de verificar con la embajada o consulado correspondiente en Estados Unidos cuál será su recinto asignado, los horarios de atención y cualquier requisito adicional.

¿Dónde me toca votar si estoy en Estados Unidos?

Para saber dónde te toca votar como boliviano residente en Estados Unidos en la segunda vuelta, esto es lo que debes tener en cuenta:

  1. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia informa que los bolivianos en el exterior —incluyendo Estados Unidos— podrán votar en recintos habilitados por los consulados o embajadas bolivianas en el país donde residan.
  2. Para conocer exactamente el recinto “te asignado”, debes dirigirte al consulado de Bolivia que corresponde al estado en que resides en EE. UU., verificar si estás inscrito en el padrón de votación exterior y consultar el listado oficial de mesas y recintos.

Elecciones en Bolivia 2025: se podrá votar desde el extranjero

Para la segunda vuelta de las elecciones generales de Bolivia 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 154 recintos electorales en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, España, Brasil, México y Japón, con el fin de asegurar la participación de los bolivianos residentes en el extranjero.

Los ciudadanos pueden verificar el lugar exacto donde les corresponde votar ingresando al portal oficial yoparticipo.oep.org.bo o descargando la aplicación móvil Yo Participo, donde se detalla el recinto y la mesa asignada. Los centros de votación abrirán a las 08:00 a. m. de cada zona horaria local y funcionarán de manera continua hasta el cierre oficial.

