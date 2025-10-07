HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

Los votantes, tras una primera vuelta el 17 de agosto, deberán decidir entre Jorge Quiroga, quien lidera la encuesta con un 47%, y Rodrigo Paz Pereira, con un 39,3%.

Las elecciones presidenciales de Bolivia en 2025 celebrarán su segunda vuelta el 19 de octubre. Foto: Composición LR/AFP.
Las elecciones presidenciales de Bolivia en 2025 celebrarán su segunda vuelta el 19 de octubre. Foto: Composición LR/AFP.

Las elecciones presidenciales en Bolivia están a solo días de llevarse a cabo. El país altiplánico enfrenta una segunda vuelta con dos figuras representativas de la derecha boliviana, lo que marca un cambio rotundo en la ideología política que regía el último gobierno liderado por Luis Arce. Cabe destacar que la primera vuelta reflejó este pedido de cambio por parte de los votantes, al situar entre los principales candidatos al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga y a Rodrigo Paz Pereira, según los resultados oficiales.

En la primera vuelta de las elecciones generales de Bolivia, celebrada el 17 de agosto de 2025, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, lideró con el 32,06% de los votos válidos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga de la alianza Libre, quien obtuvo el 26,70%. El tercer lugar fue para Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, con el 19,69%.

PUEDES VER: ¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

lr.pe

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia?

Las elecciones presidenciales de Bolivia en 2025 celebrarán su segunda vuelta el 19 de octubre, luego de que ninguno de los candidatos en la primera vuelta, celebrada el 17 de agosto, lograra obtener más del 40% de los votos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la necesidad de una segunda vuelta entre los dos principales contendientes.

En esta nueva ronda, los votantes deberán elegir entre Paz Pereira y Quiroga, quienes buscarán el apoyo de los votantes que no respaldaron a los otros candidatos en la primera vuelta. El resultado de esta elección será clave para determinar el rumbo político y económico del país.

¿Quién va ganando Jorge Quiroga o Rodrigo Paz Pereira?

El expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga lidera la primera encuesta oficial de intención de voto para la segunda vuelta presidencial en Bolivia, según un estudio realizado por Ciesmori para Unitel. De acuerdo con los resultados, Quiroga, candidato de la alianza Libre, alcanza un 47% de respaldo, superando a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien registra un 39,3%.

La mayoría del electorado ya tiene definido su voto, con un 66% de los consultados afirmando que han tomado una decisión, mientras que el bloque de indecisos, blancos y nulos representa solo un 13,7%.

Esto marca una diferencia importante respecto a la primera vuelta, donde los votantes no habían mostrado una preferencia tan definida. Según la proyección de votos válidos de la encuesta, Quiroga obtendría el 54,5% de los sufragios frente al 45,5% de Paz Pereira, consolidando una ventaja que, de mantenerse, le permitiría regresar al poder después de más de dos décadas.

