El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia implementa la Ley Seca para las elecciones del 19 de octubre de 2025. Foto: composición LR/AFP

Con motivo de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, que se realizará el domingo 19 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) implementó una serie de medidas destinadas a garantizar el orden y la transparencia del proceso. Entre ellas destaca la Ley Seca elecciones Bolivia 2025, una disposición que prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional durante el fin de semana electoral.

Esta restricción, respaldada por la Ley 026 del Régimen Electoral, busca preservar la tranquilidad ciudadana y evitar incidentes que alteren la jornada democrática. El TSE Bolivia y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) coordinarán los operativos junto con las intendencias municipales y la Policía Boliviana. “Estas medidas permiten que el acto electoral se desarrolle con normalidad y respeto a las normas establecidas”, declaró una fuente del órgano electoral.

Desde cuándo y hasta cuándo rige la Ley Seca por las elecciones 2025 en Bolivia

La Ley Seca elecciones Bolivia 2025 entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del viernes 17 de octubre y se extenderá hasta las 12:00 del lunes 20 de octubre. Durante este período estará prohibido el consumo y la comercialización de alcohol en espacios públicos y privados, incluyendo domicilios particulares, restaurantes, hoteles, tiendas, mercados y locales de expendio.

La medida forma parte del Auto de Buen Gobierno, emitido por las gobernaciones departamentales y respaldado por el TSE. El Decreto Departamental Nº 508, promulgado por la Gobernación de Santa Cruz, establece claramente esta prohibición y dispone la intervención de las fuerzas del orden.

Quienes infrinjan la norma enfrentarán multas de entre 579 y 965 bolivianos, equivalentes al 21% y 35% del salario mínimo nacional, además de otras sanciones administrativas. Las autoridades recordaron que los controles serán estrictos en zonas urbanas y rurales. “Las intendencias municipales trabajarán en coordinación con la Policía para fiscalizar el cumplimiento de esta medida en todo el país”, informaron fuentes de seguridad.

Las restricciones que buscan garantizar el balotaje en Bolivia

Además de la Ley Seca elecciones Bolivia 2025, el TSE Bolivia dispuso otras restricciones electorales para el fin de semana del balotaje. Los Autos de Buen Gobierno prohíben:

La propaganda política en medios de comunicación y espacios públicos.

en medios de comunicación y espacios públicos. Los eventos masivos o concentraciones que puedan alterar la paz social.

o concentraciones que puedan alterar la paz social. La circulación vehicular sin autorización expresa.

Solo podrán desplazarse los vehículos oficiales del TSE, las Fuerzas Armadas, la Policía, ambulancias y miembros acreditados de la prensa. El incumplimiento del reglamento puede derivar en la retención del vehículo y multas de hasta 550 bolivianos.

El horario de votación será de 8:00 a 16:00, con atención extendida si hubiera electores en fila. Más de 7,9 millones de ciudadanos, dentro y fuera del país, están habilitados para elegir entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los candidatos que buscan definir el futuro político del país tras la salida del MAS de la contienda.