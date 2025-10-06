HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

Según una encuesta de Ciesmori, Jorge Quiroga lidera con un 47 % de intención de voto, superando a Rodrigo Paz Pereira, quien registra 39,3 %. La mayoría de los votantes ya tendrían definido su sufragio, según el informe.

Bolivia se prepara para una segunda vuelta electoral decisiva el próximo 19 de octubre de 2025. Foto: Composición LR
Bolivia se prepara para una segunda vuelta electoral decisiva el próximo 19 de octubre de 2025. Foto: Composición LR

Bolivia se prepara para una segunda vuelta electoral decisiva el próximo 19 de octubre de 2025, en medio de un clima político marcado por la fragmentación del voto. Tras una primera ronda sin un ganador absoluto, los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Democracia Solidaria, y Rodrigo Paz Pereira, de Unidos por Bolivia, disputarán la presidencia en un escenario de alta polarización.

En la primera vuelta celebrada el 17 de agosto de 2025, ningún candidato logró obtener más del 50 % de los votos ni el mínimo del 40 % con una diferencia de 10 puntos, lo que activó el mecanismo constitucional de balotaje. Paz Pereira encabezó la votación con aproximadamente 32,06 % de los votos, mientras que “Tuto” Quiroga alcanzó cerca del 26,70 %, posicionándose como el segundo más votado.

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Elecciones en Bolivia: ¿quién va ganando?

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga encabeza la primera encuesta oficial de intención de voto para la segunda vuelta electoral en Bolivia, según el estudio de Ciesmori para Unitel. De acuerdo con los resultados, el candidato de la alianza Libre alcanza un 47 % de respaldo, superando por 7,7 puntos a su rival Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien registra un 39,3 %.

A diferencia de la primera vuelta, la mayoría del electorado —un 66 %— ya tiene definido su voto, mientras que el bloque de indecisos, blancos y nulos representa solo el 13,7 %, una cifra menor en comparación con etapas previas del proceso electoral.

Según la proyección de votos válidos elaborada a partir de esta encuesta, Quiroga obtendría el 54,5 % de los sufragios frente al 45,5 % de Paz Pereira, consolidando una ventaja que, de mantenerse, le permitiría regresar al poder tras más de dos décadas.

Crisis económica, la principal preocupación en Bolivia

El estudio de Ciesmori para Unitel revela que las principales preocupaciones de los bolivianos están centradas en la crisis económica, expresada en la escasez de dólares, la falta de combustible y el incremento sostenido de los precios.

Ante este panorama, entre el 51 % y el 64,2 % de los encuestados considera que Jorge “Tuto” Quiroga es el candidato “más capacitado” para afrontar la situación, lo que refuerza su posición de ventaja frente a Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta. La percepción de capacidad de gestión económica ha sido uno de los factores decisivos en el cambio de tendencia respecto a la primera ronda electoral.

El sondeo también refleja que la contienda sigue siendo competitiva, aunque con una tendencia favorable al exmandatario, impulsada principalmente por el voto urbano y el respaldo de sectores moderados que priorizan la estabilidad política y financiera del país.

Migración de voto dentro de los candidatos electorales

El último estudio también evidenció una migración significativa del voto tras la primera vuelta. Según los resultados, Jorge “Tuto” Quiroga ha captado cerca del 10 % de los electores que en la primera ronda apoyaron al empresario Samuel Doria Medina, quien obtuvo un 20 % de los sufragios, además de atraer un 5 % del electorado que anteriormente respaldó a Rodrigo Paz Pereira.

El sondeo también muestra diferencias marcadas por grupos etarios: los ciudadanos entre 25 y 45 años, así como los mayores de 61 años, manifiestan una clara preferencia por Quiroga, mientras que el segmento de 45 a 60 años se inclina mayoritariamente por Paz Pereira.

La encuesta —realizada a 2.500 personas con una muestra probabilística estratificada de alcance nacional, urbano y rural— presenta un margen de error de 2,2 % y un nivel de confianza del 95 %, lo que refuerza la validez estadística de los resultados y su representatividad en el contexto preelectoral boliviano.

