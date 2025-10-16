HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel identifica los cadáveres de otros dos rehenes devueltos por Hamás, señalaron las fuerzas israelíes

Desde el lunes, Hamás entregó a Israel 20 rehenes a cambio de la liberación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos. Esto, tras un alto al fuego mediado por Estados Unidos.

Israel identificó los cadáveres de otros dos rehenes devueltos por Hamás.
Israel identificó los cadáveres de otros dos rehenes devueltos por Hamás. | AFP

El ejército de Israel informó este jueves 16 de octubre que habían confirmado la identificación de los cuerpos de los rehenes Inbar Hayman y Mohamad al Atrash, los cuales fueron entregados la noche anterior por el grupo Hamás.

Desde el lunes, en el marco de un alto al fuego auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás entregó a Israel a 20 rehenes sobrevivientes a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes.

Israel identifica los restos de dos personas secuestradas por Hamás

"Tras finalizar el proceso de identificación, representantes del ejército israelí informaron a las familias de Inbar Hayman y del sargento Mohamad al Atrash que sus cuerpos habían sido repatriados para ser enterrados", señalaron las fuerzas israelíes a través de un comunicado.

Inbar Hayman, una artista grafitera de Haifa, conocida por su seudónimo "Pink", tenía 27 años cuando fue asesinada durante el ataque de Hamas en el festival musical Nova. Este ataque, ocurrido el 7 de octubre de 2023, marcó el inicio de la guerra en Gaza.

Sus restos fueron trasladados a Gaza, al igual que los del sargento Al Atrash, un beduino de 39 años que perdió la vida en combate ese mismo día. Padre de 13 hijos, Al Atrash vivía en la aldea de Moulada, en el desierto del Néguev.

Ministro de Defensa israelí expresó sus condolencias a las familias de víctimas

A través de la red social X, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz señaló que "en nombre de todos los servicios de defensa, transmito mis condolencias a las familias". "Inbar fue secuestrada en el festival Nova y asesinada por los mercenarios de Hamás el 7 de octubre, y Mohamad cayó en combate tras defender a los soldados de la división con un heroísmo supremo", agregó.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que manifestó que "el gobierno de Israel comparte el dolor profundo de las familias de Hayman y Al Atrash, así como el sufrimiento de todas las familias de los rehenes que han perdido a sus seres queridos".

Israel aseguró que uno de los cuerpos entregados por Hamás no corresponde a rehén

Tras una serie de análisis forenses, el ejército de Israel sostuvo, el miércoles pasado, que el cuarto entregado la noche anterior por el grupo Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes que mantenían en Gaza. Según un comunicado, el movimiento islamista "tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

El pedido de Israel es parte de un acuerdo alcanzado con Hamás como parte de una primera fase hacia la paz, acuerdo que fue impulsado por Estados Unidos. Según los términos de este pacto, Hamás se comprometió a entregar los últimos 20 rehenes que mantenía con vida tras su captura el 7 de octubre de 2023, además de devolver 8 de los 28 cuerpos que tenía en su poder.

