Tras una serie de análisis forenses, el ejército de Israel aseguró este miércoles que el cuarto cuerpo entregado la noche del último martes por el grupo Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes que mantenían en Gaza. De acuerdo con el comunicado, el movimiento islamista "tiene que hacer todos los esfuerzo necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

El pedido de Israel forma parte del acuerdo alcanzado con Hamás como parte de una primera fase de paz, la cual fue promovida Estados Unidos. Según dicho acuerdo, Hamás se comprometía entregar los últimos 20 rehenes que mantenía con vida tras su captura el 7 de octubre de 2023 y además devolver 8 de los 28 cadáveres que mantenía en su poder De momento, 3 de ellos han sido identificados: Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi.

Gaza enfrenta una crisis humanitaria pese al alto el fuego y las promesas de ayuda internacional

Aunque el acuerdo de alto el fuego establece que al menos 600 camiones de ayuda humanitaria deberían ingresar cada día a la Franja de Gaza, en la práctica solo una docena ha logrado cruzar desde la madrugada, según reportes de Al Jazeera. La distribución del Programa Mundial de Alimentos sigue siendo mínima y la población continúa reclamando combustible para hospitales, medicinas y materiales básicos de reconstrucción. En el terreno, las familias describen un panorama de desolación y carencia total de servicios esenciales.

El director general de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Ismail al-Thawabta, pidió a Israel la apertura inmediata de todos los cruces y reclamó a Estados Unidos que presione para que se cumpla el acuerdo. Denunció que los gazatíes enfrentan escasez extrema de agua y que unas 250.000 toneladas de residuos se acumulan en el enclave, generando un desastre ambiental. “Necesitamos maquinaria pesada para tratar los desechos, ya que la guerra destruyó la mayoría de los equipos”, advirtió.

Netanyahu vuelve a declarar en juicio y enfrenta críticas tras el intercambio de rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a comparecer ante el tribunal de Tel Aviv en el marco de su largo proceso por corrupción, en una jornada marcada por abucheos y protestas frente al edificio judicial. Llegó acompañado por varios ministros y negó una vez más las imputaciones por fraude, abuso de confianza y recepción de regalos de lujo a cambio de favores. La audiencia se produjo días después del canje de rehenes con Hamás y en medio de fuertes presiones internacionales: el presidente Donald Trump llegó a pedir públicamente su indulto.

Fuera de la corte, voces de familiares de rehenes alimentaron la crítica contra Netanyahu; Yehuda Cohen, padre de un joven liberado desde Gaza, exigió que el premier rinda cuentas y le reprochó haber usado la seguridad nacional para conservar su cargo. Las denuncias públicas incluyen también señalamientos sobre pagos y gestiones con Qatar y percepciones de que el conflicto se prolongó con efectos políticos internos.