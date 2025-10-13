Donald Trump firmó el acuerdo entre Israel y Hamas para la paz en Gaza durante cumbre internacional en Egipto
Al término de su discurso inaugural en la cumbre de paz de Sharm el-Sheij, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento relacionado con el acuerdo de alto el fuego en Gaza
Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración conjunta como garantes del acuerdo sobre Gaza, cuyo objetivo es poner fin a dos años de guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsor de las negociaciones realizadas en Doha, destacó que el documento “va a detallar las normas y reglamentos y muchas otras cosas”, al referirse a los compromisos asumidos por las partes.
Información en desarrollo