Donald Trump firmó el acuerdo entre Israel y Hamas para la paz en Gaza durante cumbre internacional en Egipto

Al término de su discurso inaugural en la cumbre de paz de Sharm el-Sheij, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento relacionado con el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Antes de estampar su firma, Trump reiteró con firmeza su confianza en el cumplimiento del pacto al afirmar dos veces: “Se va a cumplir”. Foto: AFP.
Antes de estampar su firma, Trump reiteró con firmeza su confianza en el cumplimiento del pacto al afirmar dos veces: “Se va a cumplir”. Foto: AFP.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración conjunta como garantes del acuerdo sobre Gaza, cuyo objetivo es poner fin a dos años de guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsor de las negociaciones realizadas en Doha, destacó que el documento “va a detallar las normas y reglamentos y muchas otras cosas”, al referirse a los compromisos asumidos por las partes.

Información en desarrollo

