Mundo

Trump afirma que es posible un acuerdo de paz con Irán como en Gaza, pero "primero tenemos que resolver lo de Rusia"

La guerra Ucrania-Rusia sería el siguiente objetivo de Trump. "Estamos listos cuando lo estén", añadió sobre un acuerdo de paz con Irán.

"Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz" con Irán, dijo Donald Trump, quien tiene en la mira la guerra entre Ucrania y Rusia.
| Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el lunes 13 de octubre un discurso ante el Parlamento israelí, en Knéset, donde celebró el alto al fuego en Gaza y abogó por abrir una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio. La jornada coincidió con la liberación de los 20 rehenes israelíes por Hamás.

Siguiendo con su discurso en una sesión considerada histórica en Israel, Trump aprovechó en mencionar a Irán y afirmar que es posible firmar un acuerdo de paz como en Gaza. Sin embargo, la prioridad del republicano ahora sería la guerra entre Ucrania y Rusia. "Creo que será fácil", dijo.

Donald Trump frente al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén. Foto: AFP<br>

Donald Trump frente al parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén. Foto: AFP

Trump a Irán: "Estamos listos cuando ustedes lo estén"

En una de las partes más comentadas de su discurso, Donald Trump aseguró que tras el cese del conflicto entre Israel y Hamás no descarta alcanzar la paz con Irán. No obstante, advirtió que antes será necesario enfocarse en otra guerra. "Creo que tenemos una oportunidad. (…) Creo que será fácil, pero primero tenemos que resolver lo de Rusia. Tenemos que solucionar eso primero", afirmó ante los parlamentarios.

Trump también se refirió al programa nuclear iraní, y recordó los bombardeos estadounidenses de junio sobre las instalaciones nucleares del país. "No están empezando nada. Quieren sobrevivir. Lo último que quieren hacer es volver a cavar túneles en montañas que acaban de ser destruidas", declaró. Además, envió un mensaje directo a Teherán: "Estamos listos cuando ustedes lo estén. Será la mejor decisión que Irán haya tomado jamás".

Trump sobre Gaza: "El amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio"

Donald Trump definió el fin de la guerra como "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio" y pidió transformar las victorias militares en una paz duradera. "Ahora es el momento de convertir esas victorias contra los terroristas en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio", expresó. Además, agradeció a las naciones árabes que actuaron como mediadoras y aseguró que "no es algo muy común ver a tantas naciones trabajando juntas como socias por la paz".

Trump fue recibido con honores en Tel Aviv por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Antes de su discurso, se reunió con las familias de los rehenes liberados, a quienes calificó de "valientes" y deseó "una vida maravillosa". Tras su intervención en la Knéset, viajó a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para participar en la Cumbre de la Paz, donde más de treinta países debatirán los próximos pasos para consolidar la estabilidad en la región.

