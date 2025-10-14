Televisión de Hamás difunde vídeo de ejecución de 8 supuestos colaboradores de Israel en Gaza

Video habría sido grabado tras retirada de tropas israelíes. | Foto: AFP

Video habría sido grabado tras retirada de tropas israelíes. | Foto: AFP

El canal de televisión del movimiento islamista Hamás difundió un video que muestra la ejecución en plena calle de 8 presuntos colaboradores de Israel en la Ciudad de Gaza, registrada tras la retirada del ejército israelí.

El video (cuya autenticidad, fecha y lugar no pudo ser confirmado de inmediato por AFP) muestra a combatientes de Hamás ejecutando en la calle a 8 hombres que estaban con los ojos vendados, atados y de rodillas.

El material fue difundido en el canal de Telegram de Al Aqsa, la televisora oficial de Gaza que es controlada por el movimiento islamista palestino Hamás.

La publicación venía acompañada del siguiente mensaje: 'La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza".

Tras el alto el fuego con las fuerzas de Israel, eacciones armadas de Hamás han estado llevando a cabo campañas contra bandas criminales y clanes palestinos en Gaza, de acuerdo a AFP.

Las fuerzas de seguridad del grupo armado reforzaron su control sobre las arrasadas ciudades de Gaza, mientras crece el respaldo internacional al acuerdo de paz que contempla su desarme.

En el norte del territorio, cuando las fuerzas israelíes se retiraron de Ciudad de Gaza, policías armados del gobierno de Hamás, con el rostro cubierto, reanudaron las patrullas callejeras.