EE.UU. dice que carteles mexicanos han puesto precio a la cabeza de los agentes migratorios

Por orden de Donald Trump, se ha incrementado la presencia de agentes de ICE y la CBP en Chicago y otras ciudades de EE.UU. | Foto: AFP

Estados Unidos aseguró que los carteles del narco mexicanos, en colaboración con grupos de extrema izquierda como el movimiento Antifa, han puesto precio a las cabezas de agentes de lucha contra la inmigración ilegal en ciudades como Chicago.

"Hemos obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP", explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hasta US$ 50.000 por asesinar a altos cargos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) vienen realizando importantes redadas en Chicago, una ciudad gobernada por los demócratas y con una numerosa población inmigrante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para apoyar esas operaciones, a pesar de las fuertes protestas del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.

Mediante un comunicado, el DHS señala que los carteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales, que incluye varios niveles de recompensas.

"2.000 dólares por reunir inteligencia o 'doxxing' de los agentes. Luego 5.000 a 10.000 dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal a esos agentes federales. Y finalmente hasta 50.000 dólares por el asesinato de altos cargos", aseguran.

Agentes enfrentan emboscadas y amenazas de muerte

Según el DHS, en ciudades como Portland (Oregón) o Chicago (Íllinois), integrantes de Antifa han suministrado apoyo logístico, con material para las manifestaciones o ese supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de la ciudad.

Hace algunas semanas, Donald Trump declaró al movimiento Antifa, que según expertos son varios grupos de ideología anarquista sin una estructura de mando, como "grupo terrorista interno".

El DHS afirma que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicarse la posición de los agentes en tiempo real.

"Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte", aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

Según datos oficiales, el ICE ha enfrentado un aumento de 1000% de ataques de todo tipo. La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los ejes del segundo mandato de Donald Trump y una de las críticas más asiduas de la oposición demócrata.