Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

Pedro Sánchez afirmó también que el embargo de armas a Israel se mantiene. | Foto: AFP

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, afirmó que el acuerdo entre Israel y Hamás no puede significar el olvido y que las personas que han sido responsables del genocidio en Gaza deben responder ante la justicia.

Al ser consultado sobre si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, debería ser procesado, el político de 53 años indicó que "la paz no puede significar olvido ni puede significar impunidad".

Responsables del genocidio deben responder ante la justicia

"Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia y, por tanto, no puede haber impunidad", señaló Sánchez a la radio española Cadena Ser.

España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, anunció que la Fiscalía investigará las "graves violaciones" de derechos humanos cometidas en Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal de la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sospechosos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

España es también uno de los países que se sumaron al procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una jurisdicción distinta de la CPI, en el que se acusa a Israel de cometer genocidio en lGaza.

Se mantiene embargo sobre las armas

Igualmente, Pedro Sánchez, quien acudió a la cumbre sobre Gaza celebrada en Egipto, manifestó que se mantiene el embargo aprobado sobre las armas procedentes y con destino a Israel.

"Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente, todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz", explicó el presidente del gobierno español.

El líder socialista abrió igualmente la puerta a que España participe en una posible misión para garantizar la paz en Gaza.

"Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz", indicó.