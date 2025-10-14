HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Pedro Sánchez afirma que responsables del "genocidio" en Gaza deben responder ante la justicia

El presidente del gobierno español aseguró que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás no debe significar olvido ni impunidad para los responsables del genocidio en Gaza.

Pedro Sánchez afirmó también que el embargo de armas a Israel se mantiene.
Pedro Sánchez afirmó también que el embargo de armas a Israel se mantiene. | Foto: AFP

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, afirmó que el acuerdo entre Israel y Hamás no puede significar el olvido y que las personas que han sido responsables del genocidio en Gaza deben responder ante la justicia.

Al ser consultado sobre si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, debería ser procesado, el político de 53 años indicó que "la paz no puede significar olvido ni puede significar impunidad".

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

lr.pe

Responsables del genocidio deben responder ante la justicia

"Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza tendrán que responder ante la justicia y, por tanto, no puede haber impunidad", señaló Sánchez a la radio española Cadena Ser.

España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, anunció que la Fiscalía investigará las "graves violaciones" de derechos humanos cometidas en Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal de la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sospechosos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

España es también uno de los países que se sumaron al procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una jurisdicción distinta de la CPI, en el que se acusa a Israel de cometer genocidio en lGaza.

PUEDES VER: España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

lr.pe

Se mantiene embargo sobre las armas

Igualmente, Pedro Sánchez, quien acudió a la cumbre sobre Gaza celebrada en Egipto, manifestó que se mantiene el embargo aprobado sobre las armas procedentes y con destino a Israel.

"Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente, todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz", explicó el presidente del gobierno español.

El líder socialista abrió igualmente la puerta a que España participe en una posible misión para garantizar la paz en Gaza.

"Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz", indicó.

Notas relacionadas
España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

LEER MÁS
Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

LEER MÁS
España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

Trump genera polémica al lanzar incómodo comentario a primera ministra de Italia: "Me arriesgo, pero es cierto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Mundo

El país de América Latina con mayor riqueza financiera y único en top 34 del ranking mundial en 2025: supera a México y Brasil

Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

Javier Milei proyecta auge económico para Argentina antes de reunirse con Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025