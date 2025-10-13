HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Como volver a nacer", los palestinos liberados de prisión por Israel se reúnen con sus familias

Los prisioneros palestinos liberados celebran su regreso a casa en un ambiente de alegría y emoción, aunque las autoridades de Israel pidieron a sus familiares no realizar celebraciones masivas.

Palestinos liberados por Israel llegando al hospital Nasser en Khan Yunis para ser examinados.
Palestinos liberados por Israel llegando al hospital Nasser en Khan Yunis para ser examinados. | Foto: AFP

Los prisioneros palestinos liberados por Israel, en virtud del alto el fuego en Gaza, se sintieron abrumados por la alegría al reunirse con sus seres queridos, en medio de una multitud que les dio la bienvenida en Cisjordania.

Algunos presos hicieron la señal de la victoria y otros tenían dificultades para caminar sin ayuda, pero todos fueron recibidos por una multitud tan numerosa que les costó bajar del autobús que los trajo desde las cárceles israelíes hasta la ciudad de Ramala.

Palestinos liberados protagonizaron emotivos reencuentros con sus familiares

Este 13 de octubre de 2025, varios buses con prisioneros llegaron también a la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de vítores, indicó un periodista de la AFP.

'Es un sentimiento indescriptible, como volver a nacer', reveló Mahdi Ramadan, uno de los liberados, quien estaba flanqueado por sus padres, con quienes dijo que pasaría su primera noche fuera de la cárcel.

A unos pasos se abrazaban familiares, jóvenes lloraban y se apoyaban la frente unos contra otros. Algunos incluso se desmayaron por la emoción de volver a ver a sus seres queridos tras años, y en ocasiones décadas, en la cárcel.

La multitud también coreó en señal de celebración "Allahu akbar", que significa "Dios es el más grande" en árabe.

Liberación de rehenes es la primera fase del 'plan de paz' de Trump

Entre los palestinos liberados figuran 250 detenidos por motivos de seguridad, entre ellos condenados por matar a israelíes, así como unos 1.700 palestinos arrestados por el ejército israelí en Gaza.

Israel accedió a liberarlos a cambio de la entrega de los rehenes que siguen con vida en la Franja de Gaza, en el marco de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de más de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

En Gaza, el ministerio de Salud controlado por el movimiento islamista Hamás confirmó que, desde que inició el conflicto, alrededor de 67.869 palestinos perdieron la vida.

Israel pidió a familiar no hacer celebraciones masivas

Para Nur Sufan, de 27 años, la liberación no solo significa volver a ver a un familiar. Significa reunirse por primera vez fuera de una prisión con su papá Musa, quien fue encarcelado unos meses después de su nacimiento.

Sufan llegó a Ramala, en el centro de Cisjordania, con otros familiares. Lo hicieron desde la ciudad de Nablus y pasaron la noche en su vehículo con la esperanza de que los prisioneros fueran liberados la noche anterior.

"Nunca he visto a mi padre. Es un momento muy bonito", dijo Sufan. Al igual que él, muchos llegaron desde todas partes de Cisjordania a pesar de las restricciones de viaje en el territorio palestino.

Medios de comunicación palestinos informaron que las autoridades israelíes se habían puesto en contacto con las familias de los detenidos para pedirles que no organizaran celebraciones masivas por la liberación.

Volver a casa vale oro, señalan los palestinos liberados

"No se permiten recepciones, ni celebraciones, ni reuniones", dijo Alaa Bani Odeh, quien vino desde Tammun, en el norte de Cisjordania, para buscar a su hijo de 20 años, encarcelado hace cuatro años.

AFP habló con varios presos que describieron los mismos planes para sus primeras horas fuera de la cárcel: ir a casa y quedarse con su familia.

Concentraciones masivas inundaron las calles de Ramala en liberaciones anteriores, con personas ondeando banderas palestinas y de facciones políticas, incluida Hamás.

Muchos presos llevaban la kufiya alrededor del cuello, el tradicional pañuelo palestino, que en ocasiones adoptan como símbolo de lealtad los miembros de Fatah, el movimiento del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

"Los prisioneros viven de la esperanza. Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo", manifestó Samer al Halabiyeh, Uno de los detenidos liberados,

"Si Dios quiere, prevalecerá la paz y la guerra en Gaza terminará. Ahora solo quiero vivir mi vida", sentenció.

