¿Quieres entrar a Harvard? Esto es lo que necesitas sacar de nota (y más allá)

Harvard es conocida no solo por ser una de las universidades más antiguas, sino también por ser una de las más exigentes. Conoce cuánto puntaje se necesita para ser parte de esta institución.

Harvard University tiene una de las tasas de aceptación más bajas en Estados Unidos, siendo alrededor del 4-5% en los últimos años. Foto: composición LR/Harvard University
Harvard University tiene una de las tasas de aceptación más bajas en Estados Unidos, siendo alrededor del 4-5% en los últimos años. Foto: composición LR/Harvard University

Fundada en 1636, Harvard University —en español Universidad de Harvard— es una institución icónica que ha dejado una profunda huella en la historia académica de los Estados Unidos. Su legado se remonta a la época colonial, cuando fue establecida con el propósito de formar líderes para la iglesia puritana. A lo largo de los siglos, Harvard ha evolucionado para convertirse en un centro de excelencia académica muy reconocido a nivel internacional, atrayendo a estudiantes e investigadores de todas partes del mundo. Hoy en día, cuenta con una amplia gama de programas académicos que abarcan desde artes hasta ciencias aplicadas, junto con una extensa red de exalumnos influyentes en diversos campos, lo que ha consolidado su posición como una de las principales universidades del mundo.

Dado el reconocimiento de esta institución educativa, uno de sus misterios radica en la nota mínima para la admisión, ya que lo único que suponen todos es que debe ser un alto puntaje. A continuación, te resolvemos esta interrogante.

lr.pe

La nota promedio para ingresar a la Universidad de Harvard

Las universidades más destacadas en todo el mundo suelen establecer un puntaje mínimo en el examen SAT (Scholastic Aptitude Test), una evaluación estandarizada ofrecida por el College Board. Este examen, aplicable a cualquier licenciatura, ayuda a evaluar el nivel de conocimientos de los estudiantes y se divide en tres secciones distintas:

  • Escritura y lenguaje
  • Matemáticas
  • Lectura.

La evaluación abarca más de 50 preguntas que deben ser respondidas en un lapso de 3 horas y 45 minutos. Para asegurar un lugar en la Universidad de Harvard, se requiere obtener una puntuación mínima de 1510 sobre 1600 puntos. Después de completar el examen, la espera para conocer los resultados puede sentirse prolongada, ya que generalmente se debe aguardar entre tres y cuatro semanas. Es importante mencionar que el examen tiene un costo aproximado de 46 dólares.

Harvard cuenta con la biblioteca universitaria más grande del mundo, la Biblioteca Widener, que alberga más de 16 millones de volúmenes. Foto: Harvard University

Harvard cuenta con la biblioteca universitaria más grande del mundo, la Biblioteca Widener, que alberga más de 16 millones de volúmenes. Foto: Harvard University

¿Cuánto cuesta estudiar una carrera en Harvard?

Para el ciclo académico 2023-2024, la Universidad de Harvard ha detallado en su página web los costos estimados que los estudiantes deben considerar. Estos incluyen matrícula, alojamiento, alimentación y otros gastos esenciales. Aquí están los detalles financieros:

  • Alojamiento: 12,424 dólares
  • Alimento: 7,950 dólares
  • Honorarios: 4,807 dólares
  • Gastos personales estimados: 2,500 dólares
  • Gastos estimados en libros: 1,000 dólares
  • Costos estimados de transporte: 0-4,500 dólares.

En total, los gastos para un ciclo completo en esta prestigiosa institución de educación superior sumarían aproximadamente 33,181 dólares.

¿Qué carreras hay en la Universidad de Harvard?

La Universidad de Harvard ofrece una amplia gama de programas de estudio en diversas áreas académicas.

  • Facultad de Artes y Ciencias de Harvard
  • Facultad de Medicina de Harvard
  • Escuela de Teología de Harvard
  • Facultad de Derecho de Harvard
  • Escuela de Medicina Dental de Harvard
  • Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de Harvard
  • Escuela de Negocios de Harvard
  • Escuela de Posgrado de Diseño de Harvard
  • Escuela de Posgrado de Educación de Harvard
  • Escuela T.H. Chan de Salud Pública de Harvard
  • Escuela Kennedy de Harvard

Estas son solo algunas de las muchas disciplinas que se ofrecen en la Universidad de Harvard, que es conocida por su amplitud y profundidad en la oferta académica.

