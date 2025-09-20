HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria

El gobierno de Donald Trump ha colocado a Harvard bajo "monitoreo de efectivo elevado", lo que obliga a la universidad a financiar inicialmente la ayuda federal a estudiantes.

Harvard es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos.
Harvard es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. | Foto: AFP

El presidente Donald Trump volvió a castigar a Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, al limitarle el acceso a fondos federales y exigirle una garantía millonaria tras cuestionar su manejo financiero.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano acusa a Harvard de servir de "caldo de cultivo" para la ideología "woke", un término peyorativo que usa la derecha para designar políticas de fomento de la diversidad.

Harvard está bajo "monitoreo de efectivo elevado"

En un comunicado, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que incluyó a Harvard bajo el estado de "monitoreo de efectivo elevado", debido a crecientes preocupaciones respecto a la posición financiera de la universidad.

Este cambio de estatus requiere que la universidad utilice sus propios recursos para pagar los paquetes de ayuda financiera estudiantil que el gobierno federal ha prometido. La escuela deberá solicitar reembolsos del gobierno posteriormente.

"Los estudiantes continuarán teniendo acceso a financiamiento federal, pero Harvard estará obligada a cubrir los desembolsos iniciales como una medida de protección para garantizar que gaste los fondos de los contribuyentes de manera responsable", señalaron

Además, pidieron a Harvard que publique una carta de crédito irrevocable por 36 millones de dólares para cubrir posibles responsabilidades y asegurar que cumpla con sus obligaciones financieras.

Harvard recupera fondos congelados en septiembre

La medida llega después de una victoria judicial de Harvard sobre el gobierno de Donald Trump, cuando una jueza revocó la congelación de fondos por 2.600 millones de dólares a principios de septiembre.

Funcionarios de Donald Trump acusaron también a Harvard y a otras universidades de no proteger suficientemente a sus estudiantes judíos durante protestas propalestinas.

La universidad de Harvard ha negado esas afirmaciones y dice que el gobierno federal quiere controlar las contrataciones, las admisiones y el plan de estudios de la escuela.

Hasta el momento, Harvard no ha comentado sobre las últimas restricciones de financiamiento federal, pero anunció que había comenzado a recuperar algunos de esos fondos congelados.

"Estamos complacidos de ver la distribución de 46 millones de dólares en fondos de investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este es un paso inicial, y esperamos seguir viendo que se restaure el financiamiento en todas las agencias federales", señaló.

