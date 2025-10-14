Google invertirá US$ 15.000 millones en India y construirá mayor centro de IA fuera de EE.UU.
El CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, destacó la relevancia del nuevo centro de datos en India para impulsar el desarrollo de proyectos de IA en el país.
Google anunció la creación en India de un centro de datos y una base de inteligencia artificial (IA) que será la mayor fuera de Estados Unidos, y prometió invertir 15.000 millones de dólares en cinco años en el país asiático.
"Es el mayor centro de inteligencia artificial en el que invertiremos fuera de Estados Unidos", anunció Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, durante una ceremonia realizada en la ciudad de Nueva Delhi.
India apusta por proyectos de IA
El directivo de Google anunció una inversión en capital de US$ 15.000 millones en los próximos cinco años. El centro de inteligencia artificial debe situarse en Visakhapatnam, una ciudad del estado de Andhra Pradesh.
Por su parte, Ashwini Vaishnaw, ministro indio de Tecnologías de la Información, manifestó que esta infraestructura confirma las ambiciones y los proyectos de India en materia de inteligencia artificial (IA).
En los últimos meses, India atrajo a varias de las grandes firmas del sector de la inteligencia artificial, seducidas por el mayor mercado del planeta en términos de población.
Alrededor de 900 millones de indios, sobre un total de casi 1.500 millones de habitantes, usan internet regularmente, de acuerdo a las últimas estimaciones del sector.
India es clave
La semana pasada, la empresa estadounidense Anthropic anunció la próxima apertura de una oficina en India y reveló que es el segundo país con mayor número de usuarios de su robot conversacional Claude.
Uno de los principales competidores de Anthropic, la compañía OpenAI, manifestó también su interés por el mercado indio y se plantea abrir una representación de aquí a final de año.
Su director ejecutivo, Sam Altman, indicó que el uso de su inteligencia artificial ChatGPT se multiplicó por cuatro en el pasado año en India.
A su vez, Perplexity firmó en julio un acuerdo de asociación con el teleoperador indio Airtel, ofreciendo a sus 360 millones de clientes una suscripción gratis de un año a su servicio Perplexity Pro.