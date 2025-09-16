Google anuncia inversiones por más de 6.700 millones de dólares en proyectos de IA en Reino Unido

Anuncio de Google coincide con visita de Donald Trump a Estados Unidos. | Foto: AFP

Google anunció que invertirá más de 6.790 millones de dólares en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial (IA) en Reino Unido, en vísperas de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al país.

Esta suma financiará, durante los próximos dos años, los "gastos de inversión, investigación y desarrollo" de la empresa en el país, incluyendo a Google DeepMind, su laboratorio de IA, indicó la empresa en un comunicado.

Como parte de esta iniciativa, Google inaugurará un centro de datos en Waltham Cross, una localidad al norte de Londres, con una inversión de 1.000 millones de dólares, financiada en parte con el paquete anunciado.

Reino Unido se prepara para recibir a Donald Trump en una segunda visita de Estado y se espera que el mandatario norteamericano llegue al país acompañado por grandes empresarios de la tecnología y las finanzas

En 2019, Donald Trump realizó su primera visita oficial durante su primer mandato. Reino Unido espera más anuncios sobre otras inversiones y la firma de un acuerdo tecnológico con Londres.

El gobierno británico había anunciado que varios bancos estadounidenses harán inversiones de más de 1.300 millones de dólares en el país, también con motivo de la visita de Donald Trump.

Por otro lado, el gobierno británico anunció que esta semana firmará con Estados Unidos un acuerdo para acelerar los plazos de autorización y validación de proyectos nucleares entre ambos países.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Reino Unido ha intensificado esfuerzos para reducir su dependencia de los hidrocarburos y ha hecho de la energía nuclear una de sus prioridades.