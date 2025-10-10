HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Google ofrece Gemini Pro y 2 TB de espacio en la nube GRATIS para estudiantes en Perú: así puedes acceder a la oferta de tiempo limitado

Con Gemini Pro, los usuarios podrán realizar sus tareas en Gmail, Documentos y Google Meet, facilitando la redacción de textos y la planificación de exposiciones.

Gemini es una de las herramientas más usadas actualmente en el campo de la inteligencia artificial, desarrollada por Google, y se destaca por su capacidad de procesar texto, imágenes y audio de forma integrada.
Gemini es una de las herramientas más usadas actualmente en el campo de la inteligencia artificial, desarrollada por Google, y se destaca por su capacidad de procesar texto, imágenes y audio de forma integrada.

Google ha anunciado que los estudiantes peruanos podrán acceder a la versión premium de Gemini Pro. Esta promoción busca potenciar las capacidades académicas con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, y permitirá su uso en Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Google Meet.

Esta novedosa noticia no solo busca reducir la extensión de los textos, sino también optimizar la organización de tareas y fortalecer la planificación de exposiciones puntuales.

Gemini Pro ofrece a los estudiantes peruanos la oportunidad de aprovechar todo el potencial de la herramienta. Foto: Wired

Gemini Pro ofrece a los estudiantes peruanos la oportunidad de aprovechar todo el potencial de la herramienta. Foto: Wired

¿Cómo puedo acceder de manera gratuita a Gemini Pro si soy estudiante universitario?

Los estudiantes que deseen acceder de forma gratuita a Gemini Pro deberán tener más de 18 años, contar con una cuenta personal de Gmail y completar el proceso de verificación mediante la plataforma SheerID, que valida el estado académico a través de documentos como la tarjeta de identificación estudiantil.

Una vez que se hayan cumplido los requisitos, el estudiante podrá acceder de forma gratuita a Gemini Pro desde la página de Google One y activar su membresía sin costo. Este beneficio estará disponible hasta el 9 de diciembre. Aunque el sistema solicitará datos de pago al momento del registro, no se realizará ningún cobro por la suscripción anual. Por ende, los interesados no tendrán de qué preocuparse y navegarán sin ningún inconveniente a la plataforma.

Además, la herramienta ofrece acceso gratuito a su nube, con 2 TB de espacio disponibles para que los usuarios almacenen y sincronicen sus contenidos sin preocuparse por el límite de capacidad. Esta característica representa una ventaja considerable para quienes realizan trabajos de investigación, ya que permite guardar avances, compartir documentos y proteger la información almacenada.

¿Qué pasa después de haber concluido con el plan gratuito?

Al finalizar el periodo gratuito, los estudiantes podrán decidir si desean continuar utilizando Gemini. Para ello, deberán pagar S/73.99 de manera mensual. En caso de contar con una suscripción activa previa, Google cancelará el plan actual y reembolsará el saldo restante para quienes lo hayan adquirido.

