Heladero mexicano muere tras ser atacado a balazos en plena transmisión en vivo para Facebook

José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como "Don Nico", un señor mexicano dedicado a la venta de helados, falleció la noche del último viernes debido a las heridas que sufrió por un disparo mientras realizaba una transmisión en vivo en la que mostraba los baches de la carretera por donde vivía. En su video, también hacía una crítica al gobierno de Salvatierra, Guanajuato.

“Este lamentable hecho no quedará impune. Acompañamos con respeto y afecto a su familia y amistades, y reafirmamos nuestro compromiso indeclinable de trabajar por la paz y la tranquilidad de todas las familias salvaterrenses”, señalaron las autoridades locales

Así se produjo el ataque contra "Don Nico"

El 7 de octubre, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra “Don Nico” en la entrada de su pueblo, cerca de las canchas deportivas, disparándole cinco veces. Las últimas palabras del heladero quedaron grabadas antes y después del ataque.

Herido, se despidió de su esposa con un mensaje desgarrador. “Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos, corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo”.

Conocido por su negocio de helados, “Don Nico” fue quien mismo denunció la situación de abandono del camino que conectaba su pueblo, un problema que sus vecinos le pidieron solucionar. Esta tragedia ocurrió cuando él estaba denunciando la falta de acción de las autoridades locales.

"Don Nico" había confesado temer por su vida

El comerciante, conocido por su compromiso con la comunidad y sus reportes ciudadanos en Salvatierra, Guanajuato, había expresado en una transmisión en vivo temer por su vida, debido a las denuncias que realizaba a través de internet.

En el video, mostraba los tramos más deteriorados de la carretera mientras pedía a las autoridades que tomaran cartas en el asunto.“Miren cómo está de feo, aquí se necesitaría excavar […] A los ejidatarios les encargo de la manera más amable que hagan una reunión a ver si puedan hacer algo”, dijo.

Estas fueron sus últimas palabras antes de que una motocicleta se acercara a él y su copiloto le dispararan al menos cinco veces sin detenerse. Según las autoridades, ‘Don Nico’ recibió tres balazos: uno en la pelvis, otro en el glúteo y uno más en la pierna.

Las palabras del alcalde de Salvatierra ante el ataque producido contra el heladero

El alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, informó que hay dos líneas de investigación sobre el caso de "Don Nico", una de ellas vinculada a su activismo en redes sociales. “La otra línea de investigación debe ser gestionada por la Fiscalía, quien la hará oficial”, indicó.

Además, en la mañana del viernes 10 de octubre, horas antes de que se confirmara la muerte del comerciante y activista, Sámano aseguró que están trabajando de la mano con la Fiscalía de Guanajuato para esclarecer rápidamente lo sucedido.

“Dentro de mis competencias voy a coadyuvar y aportar todo lo necesario para dar con los responsables. Nos duele lo que ocurrió, fue un hecho que impactó a nivel nacional y que nos lastima como sociedad”, indicó en una conferencia de prensa.