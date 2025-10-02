HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
Mundo

El millonario más poderoso de América Latina: su fortuna supera los 100.000 millones de dólares, según Bloomberg

Carlos Slim comparte el escenario con otros magnates de América Latina, como Germán Larrea y la chilena Iris Fontbona, resaltando el impacto económico del continente en el escenario global.

Carlos Slim encabeza un vasto imperio empresarial con casi 300 compañías bajo su control. Foto: Composición LR/AFP.
Carlos Slim encabeza un vasto imperio empresarial con casi 300 compañías bajo su control. Foto: Composición LR/AFP.

Carlos Slim, considerado el hombre más rico de América Latina y el Caribe, reafirma su posición como el multimillonario más poderoso de la región al figurar en el puesto 17 del ranking global de Bloomberg Billionaires Index. Con un patrimonio que alcanza los 112.000 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, el empresario mexicano se mantiene entre los veinte magnates más poderosos del planeta.

Su trayectoria se distingue por la diversificación de sus negocios, que abarcan telecomunicaciones, banca, minería, infraestructura, inversiones y comercio minorista, bajo el paraguas de más de 300 compañías, según reporta El Financiero.

Las empresas de millonario más grande de América Latina

Carlos Slim encabeza un vasto imperio empresarial con casi 300 compañías bajo su control, según Bloomberg, de las cuales seis son de carácter público: América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Minera Frisco, IDEAL (Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina) y Telesites, las cuales juntas representan cerca del 15 % del valor del mercado bursátil mexicano.

Slim agrupa divisiones industriales, comerciales y de servicios, con empresas relevantes como Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Condumex, Grupo Sanborns, Inmuebles Carso, Euzkadi (neumáticos), Nacobre, Hoteles Calinda / OSTAR Grupo Hotelero y otras.

Carlos Slim no es el multimillonario de América Latina

Cabe indicar que, Carlos Slim comparte protagonismo con otros empresarios latinoamericanos que también se encuentran entre los más acaudalados, según Bloomberg. Este grupo de magnates concentra una parte significativa del capital de América Latina y también representa la influencia económica y empresarial que proyecta el continente hacia el resto del mundo.

El mexicano Germán Larrea se consolida como el segundo latinoamericano más acaudalado, con una fortuna de 55.400 millones de dólares que lo ubica en el puesto 31 a nivel global. Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México, concentra gran parte de su riqueza en la minería, sector en el que posee un 60 % del conglomerado con operaciones en Estados Unidos, México, Perú y España.

En el tercer lugar de la región destaca la chilena Iris Fontbona, quien figura en el puesto 45 de la clasificación mundial y es la mujer más rica de América Latina. Su patrimonio, estimado en 43.800 millones de dólares, proviene de las múltiples operaciones del Grupo Luksic, que controla sectores estratégicos como finanzas, bebidas, manufactura, energía, transporte y servicios portuarios.

Otro de los nombres destacados es el brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, quien ocupa el cuarto puesto en la región y el 51 en el mundo, con un capital de 39.800 millones de dólares. A él se suma Jorge Paulo Lemann, también brasileño, que se encuentra en la quinta posición latinoamericana y el lugar 90 a nivel global.

