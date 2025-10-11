HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Inundaciones por lluvias torrenciales en México alcanza las 37 víctimas mortales y desata emergencia en varios estados

Las lluvias torrenciales en México provocaron el desbordamiento de ríos y deslaves, afectando a más de 320,000 personas sin electricidad.

Soldados ayudan en zonas afectadas por lluvias e inundaciones en México. Foto: AFP
Soldados ayudan en zonas afectadas por lluvias e inundaciones en México. Foto: AFP

Las lluvias más intensas de la temporada han provocado una tragedia nacional en México, con 37 muertos y miles de damnificados en varios estados del centro y sureste del país. Las precipitaciones, ligadas a las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, causaron desbordamientos de ríos, deslaves y cortes de electricidad que afectaron a más de 320,000 usuarios.

Las autoridades desplegaron miles de soldados y equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas y restablecer caminos bloqueados. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, viviendas cubiertas por el agua y vehículos arrastrados por la corriente. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno trabaja en coordinación con los estados más golpeados para restablecer los servicios básicos.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Calles inundadas y vehículos arrastrados tras intensas lluvias en México. Foto: AFP

Calles inundadas y vehículos arrastrados tras intensas lluvias en México. Foto: AFP

PUEDES VER: Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

lr.pe

¿Cuáles son los estados de México más afectados por las intensas lluvias?

El estado de Hidalgo ha sido el más devastado, con 22 fallecidos, además de 1,000 viviendas, 59 hospitales y más de 300 escuelas afectadas por inundaciones y deslaves. En Puebla, las autoridades confirmaron nueve muertes y al menos 13 personas desaparecidas, mientras más de 80,000 habitantes resultaron damnificados en distintas regiones.

En Veracruz, las lluvias dejaron cinco víctimas mortales, entre ellas un policía, y provocaron el aislamiento de 42 comunidades. Querétaro también reportó la muerte de un niño tras un deslizamiento de tierra. En total, más de 16,000 hogares fueron dañados o destruidos en seis estados, donde continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

PUEDES VER: Tren de Aragua solicita a Gustavo Petro integrarse al acuerdo de paz total en Colombia

lr.pe

¿Qué acciones está tomando el gobierno para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones virtuales con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero para coordinar la respuesta ante la emergencia. Se desplegaron 8,700 efectivos del Ejército, la Marina y Protección Civil para apoyar en el rescate de personas, abrir caminos y restablecer el suministro eléctrico.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”, señaló la mandataria en su cuenta en la red social X, e informó que integrantes de las secretarías de Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua están apoyando a las poblaciones afectadas.

Notas relacionadas
Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

LEER MÁS
Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

LEER MÁS
Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

Zelenski insta a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania como el de Gaza: "Puede detener otras guerras, incluida la de Rusia"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Autoridades buscan al sospechoso del tiroteo en escuela de Mississippi que dejó 4 muertos durante un partido de fútbol

Autoridades buscan al sospechoso del tiroteo en escuela de Mississippi que dejó 4 muertos durante un partido de fútbol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025