Las lluvias más intensas de la temporada han provocado una tragedia nacional en México, con 37 muertos y miles de damnificados en varios estados del centro y sureste del país. Las precipitaciones, ligadas a las tormentas tropicales Priscilla y Raymond, causaron desbordamientos de ríos, deslaves y cortes de electricidad que afectaron a más de 320,000 usuarios.

Las autoridades desplegaron miles de soldados y equipos de emergencia para rescatar a personas atrapadas y restablecer caminos bloqueados. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, viviendas cubiertas por el agua y vehículos arrastrados por la corriente. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno trabaja en coordinación con los estados más golpeados para restablecer los servicios básicos.

Calles inundadas y vehículos arrastrados tras intensas lluvias en México. Foto: AFP

¿Cuáles son los estados de México más afectados por las intensas lluvias?

El estado de Hidalgo ha sido el más devastado, con 22 fallecidos, además de 1,000 viviendas, 59 hospitales y más de 300 escuelas afectadas por inundaciones y deslaves. En Puebla, las autoridades confirmaron nueve muertes y al menos 13 personas desaparecidas, mientras más de 80,000 habitantes resultaron damnificados en distintas regiones.

En Veracruz, las lluvias dejaron cinco víctimas mortales, entre ellas un policía, y provocaron el aislamiento de 42 comunidades. Querétaro también reportó la muerte de un niño tras un deslizamiento de tierra. En total, más de 16,000 hogares fueron dañados o destruidos en seis estados, donde continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

¿Qué acciones está tomando el gobierno para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones virtuales con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero para coordinar la respuesta ante la emergencia. Se desplegaron 8,700 efectivos del Ejército, la Marina y Protección Civil para apoyar en el rescate de personas, abrir caminos y restablecer el suministro eléctrico.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”, señaló la mandataria en su cuenta en la red social X, e informó que integrantes de las secretarías de Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua están apoyando a las poblaciones afectadas.