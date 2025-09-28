HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Jacob Linaldi, periodista de El Informante MX, vivió un duro momento al descubrir, en plena transmisión, que las víctimas del fatal accidente de tránsito eran sus hijos, su exesposa y su exsuegro.

El reportero se percató que entre las víctimas estaban sus 3 hijos, su exesposa y su exsuegro.
El reportero se percató que entre las víctimas estaban sus 3 hijos, su exesposa y su exsuegro. | Foto: composición LR/El Informante MX

Un accidente de tránsito en la carretera Acajet, en el estado de Puebla, México, dio un giro inesperado cuando, Jacob Linaldi, periodista del portal El Informante MX designado a cubrir la noticia, descubrió que las víctimas del fatal choque eran sus familiares. Mientras transmitía en vivo la causa del siniestro, el reportero reconoció a los afectados, quienes eran sus tres hijos, su exesposa y su exsuegro.

Con la voz entrecortada y en un estado de shock, el comunicador continuó con el desarrollo de la información hasta que cortó la transmisión. El hecho, que rápidamente se difundió en redes sociales, causó conmoción entre los usuarios al dejar en evidencia cómo el trabajo del periodista se terminó convirtiendo en un momento de dolor.

PUEDES VER: Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

lr.pe

Periodista que narraba accidente queda en shock al descubrir que sus familiares eran las víctimas

"Nos comentan que en la parte de los heridos está el señor, el cual había quedado prensado en el vehículo (...) Uno de los menores, uno de los niños está herido de la mandíbula. La tiene chueca, de lado, por el impacto", se le oye decir al periodista, mientras revelaba el estado de las víctimas. Sin embargo, segundo después, la noticia da un giro inesperado al percatarse y corroborar que se trataría de sus hijos, su exesposa y su exsuegro.

"Solicitamos apoyo de la Fiscalía para que nos pueda ayudar en este caso a mi familia, porque déjeme informales que parte de mi trabajo es estar en este lugar y mencionar que mis afectados son mis hijos, mi exesposa, mi exsuegro, quienes tuvieron este percance", comentó.

PUEDES VER:

Tras el duro momento, Jacob Linaldi intentó continuar con el reportaje, pero tuvo que interrumpir la transmisión para recuperarse del impacto de la noticia. Luego, retomó la cobertura de la nota hasta culminarla.

"Ya me encuentro un poco mejor, un poco más estable. El menor, de aproximadamente unos 10, 11 años, se encuentra en el hospital, ya que tiene la mandíbula chueca debido al impacto. Afortunadamente, los otros dos niños se encuentran bien, se encuentran estable. Solo fue el susto gracias a Dios", explicó.

