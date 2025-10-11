HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. amenaza con sanciones a países que apoyen impuesto global al carbono impulsado por la ONU

Mediante un comunicado, Estados Unidos advirtió que impondrá sanciones a los países que respalden el impuesto al carbono para el transporte marítimo.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, Estados Unidos no cree en el cambio climático y lo considera una "estafa".
Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, Estados Unidos no cree en el cambio climático y lo considera una "estafa".

El gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer sanciones y otras acciones punitivas a los países que voten a favor de un impuesto al carbono sobre el transporte marítimo, el cual fue impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Lucharemos con firmeza para proteger nuestros intereses económicos imponiendo costes a los países que apoyen el acuerdo Marco Net-Zero (NZF), dijeron en un comunicado conjunto los secretarios de Estado, Energía y Transporte de Estados Unidos.

EE.UU. en contra del impuesto al carbono

Miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, votarán la próxima semana la adopción de dicho acuerdo que tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono del sector marítimo.

Estados Unidos describió la propuesta como la imposición de un impuesto global sobre el carbono al mundo.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha revertido el rumbo del gobierno en materia de cambio climático, denunciándolo como una "estafa" y fomentando el uso de combustibles fósiles mediante la desregulación.

EE.UU. impondrá sanciones a países que apoyen iniciativa

En la declaración, el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Energía, Chris Wright, y el de Transporte, Sean Duffy, afirmaron que el gobierno estadounidense rechaza de manera inequívoca la propuesta del NZF.

Entre las medidas punitivas anunciadas por Washington están las restricciones de visados, el bloqueo en puertos estadounidenses de buques de esos países, imposición de sanciones comerciales y posibles sanciones a funcionarios estatales.

"Estados Unidos tomará medidas para imponer estas sanciones a las naciones que apoyen esta exportación neocolonialista de regulaciones climáticas globales liderada por Europa", dice el comunicado.

