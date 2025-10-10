Donald Trump elimina el 'Día de los Pueblos Indígenas' creado por Biden y restaura el de Cristóbal Colón

Donald Trump tras firmar la proclamación del próximo feriado por el "Día de Cristóbal Colón". | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la proclamación del próximo feriado por el "Día de Cristóbal Colón", renunciando al "Día de los Pueblos Indígenas", una festividad instaurada durante el gobierno de Joe Biden.

"Regresamos con el Día de Cristóbal Colón. Amamos a los italianos", señaló Donald Trump durante una reunión de su gabinete, después de que firmara la proclamación del feriado que se celebrará el 12 de octubre de 2025.

En 2021, Joe Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en proclamar el "Día de los Pueblos Indígenas", una iniciativa para honrar la historia de los nativos americanos y que muchos activistas buscaron durante años.

Joe Biden no reemplazó completamente el feriado del 12 de octubre, conocido como Día de Cristóbal Colón, a pesar de que muchos activistas querían. No obstante, Donald Trump lo acusó de hacerlo.

En 1968, el Congreso de Estados Unidos escogió el 12 de octubre como día feriado para celebrar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

Durante años, el 'Día de Cristóbal Colón' ha sido criticado ferozmente, debido a las matanzas y extinción que significó la conquista de América, luego de la llegada del navegante genovés en 1492.

La medida de Donald Trump de no honrar el Día de los pueblos indígenas ocurre mientras su gobierno avanza en una agenda anti progresista, revirtiendo el rumbo de la presidencia de Joe Biden en muchos temas culturales.