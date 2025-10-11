Joe Biden se está sometiendo a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir cáncer de próstata

Joe Biden fue presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021 hasta el 20 de enero de 2025. | Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está sometiendo a radioterapia y tratamiento hormonal para combatir el cáncer de próstata que le detectaron hace algunos meses, informó un portavoz a AFP.

El político demócrata de 82 años, que anunció su retiro de la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis óseas.

Joe Biden se somete a radioterapia

En aquel entonces, el cáncer de Joe Biden tenía una puntuación de 9 en la escala de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata en una medición que va del 6 hasta 10,

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el expresidente Joe Biden se está sometiendo actualmente a radioterapia y tratamiento hormonal", declaró el portavoz.

En su sitio web, la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos explica que la radioterapia utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas.

De acuerdo a la organización, este tipo de tratamiento suele emplearse para las distintas etapas del cáncer de próstata.

También estaría tomando hormonas para reducir andrógenos

Por otra parte, el propósito de tomar hormonas para esta enfermedad seria reducir los niveles de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo y evitar que impulsen el crecimiento de las células del cáncer de próstata.

Tras expresar inicialmente su tristeza por la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el diagnóstico de Joe Biden se conocía desde hacía mucho tiempo.

En junio, Donald Trump ordenó una investigación sobre el entorno de Joe Biden, sospechoso de haber conspirado para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca.