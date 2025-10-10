HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fuerte explosicón en fábrica de materiales energéticos militares en EE. UU. deja varios muertos y al menos 19 desaparecidos

La explosión en la fábrica AES de Estados Unidos afectó la producción de explosivos para defensa y la industria aeroespacial. La planta es clave para la economía de Tennessee.

Explosión en fábrica de Tennessee deja víctimas y desaparecidos. Foto: WTVF
Explosión en fábrica de Tennessee deja víctimas y desaparecidos. Foto: WTVF

Una explosión registrada este viernes en la fábrica Accurate Energetic Systems (AES), ubicada en el condado de Hickman, dejó varias personas muertas y desaparecidas, según confirmaron las autoridades locales. El estallido ocurrió cerca de las 7.45 a.m. hora local y destruyó por completo uno de los edificios del complejo industrial.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, indicó que la prioridad actual es localizar a los trabajadores que aún no han sido encontrados. “Tenemos varias personas desaparecidas en este momento. Hay algunos fallecidos”, afirmó en conferencia de prensa. La Oficina de Gestión de Emergencias solicitó a los familiares presentarse en la Puerta 3 de la planta mientras continúan las operaciones de búsqueda.

PUEDES VER: Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

lr.pe

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las víctimas y los daños ocasionados por la explosión en la fábrica de Tennessee?

La explosión masiva ocurrió en las primeras horas del viernes y provocó un incendio que afectó a todo un edificio del complejo. En el lugar se encontraban varios trabajadores, 19 de ellos se encuentran desaparacidos y su paradero aún no ha sido confirmado. Tres personas con heridas leves fueron atendidas en hospitales cercanos; dos ya fueron dadas de alta, mientras que una permanece en observación.

Las autoridades locales describieron el incidente como un “estallido devastador” y advirtieron que, debido al riesgo de nuevas detonaciones, inicialmente no pudieron acceder al área afectada. La carretera estatal SR 230 fue cerrada y equipos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplazaron al lugar para colaborar en las investigaciones y en la atención de emergencia.

PUEDES VER: "La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

lr.pe

¿A qué se dedica la empresa donde ocurrió la explosión y por qué es relevante en esa zona?

Según el sitio web de la empresa, Accurate Energetic Systems, LLC se dedica al desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de productos energéticos de alta calidad utilizados en los mercados comerciales y de defensa. Fundada en 1980, la compañía produce materiales explosivos empleados tanto por las fuerzas armadas estadounidenses como por la industria aeroespacial, petrolera y de demolición comercial.

En 2020, la empresa anunció una expansión de sus operaciones en Bucksnort y McEwen, que implicaba la creación de 80 nuevos empleos en un sitio de más de 1.300 acres. En ese complejo opera un laboratorio de pruebas y ocho edificios destinados a la producción y almacenamiento de explosivos, lo que convierte a AES en una instalación clave para la economía y el sector industrial de Tennessee.

