Machado refuerza su llamado a una marcha ciudadana en octubre para acabar con régimen de Maduro: “Vamos juntos hasta el final”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, viene redoblando sus esfuerzos para convocar a una movilización ciudadana prevista para el próximo 19 de octubre, jornada que coincide con la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, según el calendario de la Iglesia Católica.

A través de un video difundido este sábado 20 de septiembre, la exdiputada hizo un llamado a mantener la organización y la unidad como ejes fundamentales en esta etapa, a la que calificó como determinante para el rumbo político del país.

Machado alienta a una participación activa durante la marcha convocada para el 19 de octubre

En su reciente mensaje dirigido a sus seguidores, María Corina Machado remarcó la importancia de prepararse ante un escenario de transformación política en Venezuela, tal como pasó previo a las últimas elecciones en 2024. “Ustedes se acuerdan cómo nos preparamos de cara a las elecciones el 28 de julio, durante meses, día a día, hasta que llegó la noche previa y en vigilia, en familia, todos estábamos listos para esa gran gesta ciudadana. Ahora nuevamente lo estamos haciendo de la mano de Dios y de nuestros santos, José Gregorio Hernández y la Madre [Carmen] Rendiles”, afirmó en su video.

Asimismo, Machado reiteró que los esfuerzos continúan enfocados en construir “una Venezuela buena, luminosa, que todos añoramos”, proyecto que, en sus palabras, solo será posible con el compromiso colectivo. En ese sentido, resaltó que la oración y la organización ciudadana son pilares fundamentales de cara al 19 de octubre. También instó a no desviar la atención de lo que llamó “ruido y mentira”, e insistió en la necesidad de mantener la unidad para lograr un verdadero cambio nacional.

"Venezuela será libre, esto está pasando", asegura Machado

El mensaje difundido por la líder opositora evocó la imagen de una celebración nacional cargada de esperanza, con ciudadanos movilizándose en todo el territorio y con el esperado regreso de muchos venezolanos que hoy viven fuera del país. Su llamado incluyó también una invitación a participar en una jornada de oración colectiva; esto como preparación espiritual ante la próxima canonización de dos figuras muy veneradas en la tradición venezolana: José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Durante su intervención, Machado expresó su confianza en que en las próximas semanas todas las calles de Venezuela estarán llenas "y a tantos de nuestros familiares y amigos más queridos, nuestros hijos regresando a casa". Concluyó su mensaje reafirmando su convicción: “Venezuela será libre. Esto está pasando. Y vamos juntos, de la mano de Dios, hasta el final”.

Líder opositora opina sobre el cartel que sería liderado por Maduro

Las declaraciones se dan en un momento bastante delicado, en medio de una crisis política marcada por las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos días, la atención mediática se centró en el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el sur del mar Caribe, como parte de una operación antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump.

En ese contexto, María Corina Machado afirmó que “los días de esa organización criminal”, en referencia a la organización criminal que lideraría Maduro, “están contados”. Además, reafirmó su convicción de que la caída del régimen es inevitable. La dirigente opositora también hizo un llamado a mantener la moral en alto y a continuar con la movilización ciudadana en las próximas semanas. “Nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre”, recalcó.