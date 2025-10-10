China anuncia 'tarifas portuarias especiales' a barcos operados o construidos por EE.UU.
El gobierno chino implementará "tarifas portuarias especiales" a los barcos vinculados a Estados Unidos a partir del 14 de octubre de 2025, en respuesta a las tasas anunciadas por Donald Trump en abril.
China anunció que aplicará "tarifas portuarias especiales" a los barcos operados o construidos por Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump comunicara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados al país asiático.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Transporte de China reveló que llos gravámenes a los barcos vinculados a Estados Unidos van a cobrarse en los puertos chinos a partir del 14 de octubre de 2025.
El gobierno chino espera que ese día también entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a los puertos en Estados Unidos.
A partir de ese día, los barcos tendrán que pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril. Posteriormente, la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.
Las "tarifas portuarias especiales" se aplicarán al viaje de cada barco a China, no a cada puerto individual, y ningún buque será gravado más de cinco veces al año, precisó el ministerio chino.
Un portavoz de esta cartera dijo que los impuestos del gobierno chino son una medida legítima para salvaguardar los derechos e intereses legales de las empresas de transporte marítimo chinas.
"Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus prácticas erróneas y a cesar la represión injustificada de la industria del transporte marítimo de China", agregó el portavoz a AFP.