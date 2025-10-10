HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así informaron medios internacionales la vacancia de Boluarte
Así informaron medios internacionales la vacancia de Boluarte     Así informaron medios internacionales la vacancia de Boluarte     Así informaron medios internacionales la vacancia de Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

China anuncia 'tarifas portuarias especiales' a barcos operados o construidos por EE.UU.

El gobierno chino implementará "tarifas portuarias especiales" a los barcos vinculados a Estados Unidos a partir del 14 de octubre de 2025, en respuesta a las tasas anunciadas por Donald Trump en abril.

Puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, en China.
Puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, en China. | Foto: AFP

China anunció que aplicará "tarifas portuarias especiales" a los barcos operados o construidos por Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump comunicara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados al país asiático.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Transporte de China reveló que llos gravámenes a los barcos vinculados a Estados Unidos van a cobrarse en los puertos chinos a partir del 14 de octubre de 2025.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

lr.pe

El gobierno chino espera que ese día también entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a los puertos en Estados Unidos.

A partir de ese día, los barcos tendrán que pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril. Posteriormente, la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.

Las "tarifas portuarias especiales" se aplicarán al viaje de cada barco a China, no a cada puerto individual, y ningún buque será gravado más de cinco veces al año, precisó el ministerio chino.

PUEDES VER: China quiere despedirse del plástico tradicional con una alternativa biodegradable y ultra resistente

lr.pe

Un portavoz de esta cartera dijo que los impuestos del gobierno chino son una medida legítima para salvaguardar los derechos e intereses legales de las empresas de transporte marítimo chinas.

"Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus prácticas erróneas y a cesar la represión injustificada de la industria del transporte marítimo de China", agregó el portavoz a AFP.

Notas relacionadas
Banda internacional que habría traficado a China 40.000 celulares robados fue atrapada por un iPhone

Banda internacional que habría traficado a China 40.000 celulares robados fue atrapada por un iPhone

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
China quiere despedirse del plástico tradicional con una alternativa biodegradable y ultra resistente

China quiere despedirse del plástico tradicional con una alternativa biodegradable y ultra resistente

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales a la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales a la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el regimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el regimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Banda internacional que habría traficado a China 40.000 celulares robados fue atrapada por un iPhone

Banda internacional que habría traficado a China 40.000 celulares robados fue atrapada por un iPhone

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Mundo

Asi será el plan de la ONU en Gaza tras alto el fuego: 60 días para alimentos, salud, agua y refugios

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025