HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     
Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza
Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza     Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza     Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza     
Mundo

Régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de "secuestrar" a 78 niños cuyos padres fueron deportados a Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro denuncia el secuestro de 78 niños venezolanos en EE. UU., quienes aseguran que fueron separados de sus familias durante deportaciones. La situación se da en medio del aumento de tensiones con Venezuela.

Según el ministro Diosdado Cabello, 47 niñas y 31 niños permanecen en centros de detención de Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP
Según el ministro Diosdado Cabello, 47 niñas y 31 niños permanecen en centros de detención de Estados Unidos. Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que al menos 78 niños venezolanos se encuentran “secuestrados” en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con Cabello, un total de 47 niñas y 31 niños se encuentran en territorio norteamericano, a pesar de que sus familiares y apoderados fueron deportados a Venezuela.

Cabello afirmó que los menores “fueron arrancados de las manos de sus padres” por el Gobierno norteamericano y mostró fotografías que, según él, corresponden a centros de detención de migrantes en EE. UU. Sostuvo además que muchas familias emigraron buscando una “nueva oportunidad” impulsadas por el “engañoso sueño americano” promovido —dijo— por campañas mediáticas internacionales.

PUEDES VER: Congreso de Argentina golpea a Javier Milei con ley que limita el uso de decretos presidenciales

lr.pe

Venezuela recibe nuevo grupo de migrantes deportados desde EE. UU.

Venezuela recibió este miércoles a 197 ciudadanos repatriados desde El Paso, Texas, como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria y del acuerdo firmado con Estados Unidos en enero pasado para la devolución de migrantes, informó el Ministerio del Interior. Entre los repatriados se encontraban cuatro niños, en medio de las recientes denuncias del Gobierno venezolano sobre menores supuestamente “retenidos” en territorio estadounidense.

El pasado 12 de septiembre, Caracas reportó la llegada de cuatro niños y agradeció a Melania Trump por facilitar su retorno. Sin embargo, Camilla Fabri, presidenta del programa, criticó que solo se haya permitido el regreso de una parte del grupo esperado. Días después, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el papa León XIV ha colaborado en la repatriación de más de 45 menores, a quienes calificó como “niños secuestrados” por Estados Unidos.

PUEDES VER: Petro respalda a Catar como mediador para que EE. UU. frene ataques contra embarcaciones en el mar Caribe

lr.pe

Venezuela responde a maniobras de EE. UU. con un masivo despliegue militar en el Caribe

El régimen de Nicolás Maduro desplegó este miércoles a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las regiones costeras de La Guaira y Carabobo, zonas donde se ubican los principales puertos del país, en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe. El operativo, denominado “Independencia 200”, comenzó a la medianoche con la participación de militares, policías, milicianos y grupos chavistas. “La consigna de hoy es clara: ganemos la paz, defendamos la vida ejerciendo la soberanía”, declaró Maduro, quien acusó a Washington de buscar “una guerra en el Caribe y Sudamérica para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas y el oro”.

El despliegue ocurre tras el envío por parte de Donald Trump de buques, aviones y un submarino nuclear a la zona, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Desde agosto, las operaciones estadounidenses han destruido cuatro embarcaciones con un saldo de 21 muertos, lo que Caracas considera “una sentencia de muerte en altamar”. En medio del aumento de tensiones, el Ejecutivo evalúa aplicar un estado de conmoción nacional, que otorgaría poderes especiales al presidente ante una posible amenaza externa.

Notas relacionadas
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 9 de octubre: fechas de pago y montos con aumento vía Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
Venezuela desplegó el 'Independencia 200', robusto ejercicio militar de defensa, en ciudades cerca al Caribe

Venezuela desplegó el 'Independencia 200', robusto ejercicio militar de defensa, en ciudades cerca al Caribe

LEER MÁS
Rafael Dumett: “No me interesa la farándula literaria limeña”

Rafael Dumett: “No me interesa la farándula literaria limeña”

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Congreso de Argentina golpea a Javier Milei con ley que limita el uso de decretos presidenciales

Congreso de Argentina golpea a Javier Milei con ley que limita el uso de decretos presidenciales

LEER MÁS
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, salió ileso de intento de asesinato tras ser atacado a balazos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, salió ileso de intento de asesinato tras ser atacado a balazos

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Detienen a 5 personas por el presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa: serían procesados por terrorismo

Detienen a 5 personas por el presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa: serían procesados por terrorismo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Mundo

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: está a pocas horas de Lima

Organización Conaie duda del atentado contra Noboa y no descarta que se busque "criminalizar el movimiento" en Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025