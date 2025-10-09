El régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que al menos 78 niños venezolanos se encuentran “secuestrados” en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con Cabello, un total de 47 niñas y 31 niños se encuentran en territorio norteamericano, a pesar de que sus familiares y apoderados fueron deportados a Venezuela.

Cabello afirmó que los menores “fueron arrancados de las manos de sus padres” por el Gobierno norteamericano y mostró fotografías que, según él, corresponden a centros de detención de migrantes en EE. UU. Sostuvo además que muchas familias emigraron buscando una “nueva oportunidad” impulsadas por el “engañoso sueño americano” promovido —dijo— por campañas mediáticas internacionales.

Venezuela recibe nuevo grupo de migrantes deportados desde EE. UU.

Venezuela recibió este miércoles a 197 ciudadanos repatriados desde El Paso, Texas, como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria y del acuerdo firmado con Estados Unidos en enero pasado para la devolución de migrantes, informó el Ministerio del Interior. Entre los repatriados se encontraban cuatro niños, en medio de las recientes denuncias del Gobierno venezolano sobre menores supuestamente “retenidos” en territorio estadounidense.

El pasado 12 de septiembre, Caracas reportó la llegada de cuatro niños y agradeció a Melania Trump por facilitar su retorno. Sin embargo, Camilla Fabri, presidenta del programa, criticó que solo se haya permitido el regreso de una parte del grupo esperado. Días después, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el papa León XIV ha colaborado en la repatriación de más de 45 menores, a quienes calificó como “niños secuestrados” por Estados Unidos.

Venezuela responde a maniobras de EE. UU. con un masivo despliegue militar en el Caribe

El régimen de Nicolás Maduro desplegó este miércoles a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las regiones costeras de La Guaira y Carabobo, zonas donde se ubican los principales puertos del país, en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe. El operativo, denominado “Independencia 200”, comenzó a la medianoche con la participación de militares, policías, milicianos y grupos chavistas. “La consigna de hoy es clara: ganemos la paz, defendamos la vida ejerciendo la soberanía”, declaró Maduro, quien acusó a Washington de buscar “una guerra en el Caribe y Sudamérica para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas y el oro”.

El despliegue ocurre tras el envío por parte de Donald Trump de buques, aviones y un submarino nuclear a la zona, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Desde agosto, las operaciones estadounidenses han destruido cuatro embarcaciones con un saldo de 21 muertos, lo que Caracas considera “una sentencia de muerte en altamar”. En medio del aumento de tensiones, el Ejecutivo evalúa aplicar un estado de conmoción nacional, que otorgaría poderes especiales al presidente ante una posible amenaza externa.