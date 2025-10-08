Trump anunció la noticia del acuerdo de paz entre Israel y Hamás el 8 de octubre de 2025.

Trump anunció la noticia del acuerdo de paz entre Israel y Hamás el 8 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 8 de octubre, que todos los rehenes retenidos en Gaza, incluidos los cuerpos de los fallecidos, "regresarán" el lunes 13 de octubre a sus casas. El anuncio se dio horas después de que Israel y Hamás firmaran la primera fase del plan de paz.

"Se está trabajando mucho para liberar a los rehenes, y creemos que todos regresarán el lunes, así que parece que eso es lo importante, y eso incluirá los cuerpos de los muertos", dijo Trump en una entrevista telefónica en Fox News.

Rehenes podrían ser liberados antes de la fecha

Un alto funcionario de la Casa Blanca asegura que el Gobierno de Trump prevé que la liberación de los rehenes comenzará el lunes, aunque no descarta que el calendario se adelante.

"Una vez que voten a favor, Israel debe retirarse hasta la línea, lo que debería tomar menos de 24 horas", dijo el funcionario. "Luego comienza el plazo de 72 horas, y Hamás intentará hacerlo antes si es posible"

"Un gran día para el mundo", según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás como "un gran día para el mundo". En una entrevista telefónica con Reuters, Trump destacó la unidad internacional en torno al pacto y aseguró que "todos los países se han unido" para hacerlo posible.

El mandatario describió el logro como un momento histórico y positivo, y no dejó de repetir que se trata de "un día fantástico" y "maravilloso para todos", en referencia al impacto global del avance hacia la paz en Gaza.

Trump anuncia que probablemente viaje a Israel en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que probablemente viajará a Israel en los próximos días luego de la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. En una entrevista con Barak Ravid, de Axios y CNN, Trump mencionó que fue invitado a dar un discurso en la Knéset, el parlamento israelí, y expresó su disposición a hacerlo si las autoridades lo desean.

Trump calificó el acuerdo como "un gran día para Israel y para el mundo" y destacó la buena relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien describió como "muy feliz" por el logro. Según el mandatario, la firma del acuerdo refleja una cooperación inédita, incluso entre países que antes eran enemigos.

Además, el republicano había mencionado anteriormente la posibilidad de viajar a Medio Oriente el domingo, sin especificar a qué país en particular, aunque a la prensa le había comentado de Egipto antes de anunciar la noticia.

Trump afirma que temas delicados sobre Gaza serán discutidos en otra reunión

En su reciente publicación, Donald Trump destacó los dos puntos clave de la primera fase en la reunión en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada de fuerzas israelíes de ciertas zonas de Gaza. Se trataría de avances significativos hacia la paz en la región.

Sin embargo, el presidente evitó mencionar los temas más delicados aún pendientes, como el desarme de Hamás y la futura gobernanza del enclave palestino. De acuerdo a Trump, esas cuestiones se abordarán en una fase posterior de conversaciones y aclaró que el acuerdo inicial es solo el comienzo de un proceso más amplio.

Las familias de los rehenes celebran la noticia del acuerdo

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron la noticia del acuerdo con "emoción, anticipación y preocupación" pues pronto recibirían a sus seres queridos. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos anunció que los rehenes vivos serán rehabilitados con sus familias, mientras que los fallecidos serán sepultados.

"Esto marca un paso importante y significativo para traer a todos de regreso, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que el último rehén regrese a casa", se lee en un comunicado de las familias, según CNN.

Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, se sumó a la noticia para expresar su alegría por el regreso de su hijo. "Estas son las lágrimas por las que recé", dijo emocionada.