Mundo

Trump asevera que rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes tras acuerdo de paz con Hamás: "Antes si es posible"

Israel tendría 24 horas para retirar sus militares de Gaza y Hamás un plazo de 72 horas para la liberación de rehenes, según Gobierno de Trump.

Trump anunció la noticia del acuerdo de paz entre Israel y Hamás el 8 de octubre de 2025.
Trump anunció la noticia del acuerdo de paz entre Israel y Hamás el 8 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 8 de octubre, que todos los rehenes retenidos en Gaza, incluidos los cuerpos de los fallecidos, "regresarán" el lunes 13 de octubre a sus casas. El anuncio se dio horas después de que Israel y Hamás firmaran la primera fase del plan de paz.

"Se está trabajando mucho para liberar a los rehenes, y creemos que todos regresarán el lunes, así que parece que eso es lo importante, y eso incluirá los cuerpos de los muertos", dijo Trump en una entrevista telefónica en Fox News.

PUEDES VER: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

lr.pe

Rehenes podrían ser liberados antes de la fecha

Un alto funcionario de la Casa Blanca asegura que el Gobierno de Trump prevé que la liberación de los rehenes comenzará el lunes, aunque no descarta que el calendario se adelante.

"Una vez que voten a favor, Israel debe retirarse hasta la línea, lo que debería tomar menos de 24 horas", dijo el funcionario. "Luego comienza el plazo de 72 horas, y Hamás intentará hacerlo antes si es posible"

PUEDES VER: Hamas e Israel intercambian "listas de prisioneros para liberar" en medio de negociaciones indirectas en Egipto

lr.pe

"Un gran día para el mundo", según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás como "un gran día para el mundo". En una entrevista telefónica con Reuters, Trump destacó la unidad internacional en torno al pacto y aseguró que "todos los países se han unido" para hacerlo posible.

El mandatario describió el logro como un momento histórico y positivo, y no dejó de repetir que se trata de "un día fantástico" y "maravilloso para todos", en referencia al impacto global del avance hacia la paz en Gaza.

Trump anuncia que probablemente viaje a Israel en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que probablemente viajará a Israel en los próximos días luego de la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. En una entrevista con Barak Ravid, de Axios y CNN, Trump mencionó que fue invitado a dar un discurso en la Knéset, el parlamento israelí, y expresó su disposición a hacerlo si las autoridades lo desean.

Trump calificó el acuerdo como "un gran día para Israel y para el mundo" y destacó la buena relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien describió como "muy feliz" por el logro. Según el mandatario, la firma del acuerdo refleja una cooperación inédita, incluso entre países que antes eran enemigos.

Además, el republicano había mencionado anteriormente la posibilidad de viajar a Medio Oriente el domingo, sin especificar a qué país en particular, aunque a la prensa le había comentado de Egipto antes de anunciar la noticia.

PUEDES VER: España aprueba embargo de armas a Israel para 'frenar el genocidio' en Gaza

lr.pe

Trump afirma que temas delicados sobre Gaza serán discutidos en otra reunión

En su reciente publicación, Donald Trump destacó los dos puntos clave de la primera fase en la reunión en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada de fuerzas israelíes de ciertas zonas de Gaza. Se trataría de avances significativos hacia la paz en la región.

Sin embargo, el presidente evitó mencionar los temas más delicados aún pendientes, como el desarme de Hamás y la futura gobernanza del enclave palestino. De acuerdo a Trump, esas cuestiones se abordarán en una fase posterior de conversaciones y aclaró que el acuerdo inicial es solo el comienzo de un proceso más amplio.

PUEDES VER: Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

lr.pe

Las familias de los rehenes celebran la noticia del acuerdo

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron la noticia del acuerdo con "emoción, anticipación y preocupación" pues pronto recibirían a sus seres queridos. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos anunció que los rehenes vivos serán rehabilitados con sus familias, mientras que los fallecidos serán sepultados.

"Esto marca un paso importante y significativo para traer a todos de regreso, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que el último rehén regrese a casa", se lee en un comunicado de las familias, según CNN.

Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, se sumó a la noticia para expresar su alegría por el regreso de su hijo. "Estas son las lágrimas por las que recé", dijo emocionada.

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

España aprueba embargo de armas a Israel para 'frenar el genocidio' en Gaza

España aprueba embargo de armas a Israel para 'frenar el genocidio' en Gaza

Hamas e Israel intercambian "listas de prisioneros para liberar" en medio de negociaciones indirectas en Egipto

Hamas e Israel intercambian "listas de prisioneros para liberar" en medio de negociaciones indirectas en Egipto

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz en Gaza: "Este es un gran día"

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

