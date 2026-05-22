Los árboles de costas tropicales y subtropicales de América Latina prosperan en terrenos inundados, creando ecosistemas que actúan como filtros biológicos en ambientes salinos. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Los árboles de las costas tropicales y subtropicales de América Latina prosperan en terrenos inundados por las mareas, donde el océano confluye con la tierra. Estas especies vegetales forman masas forestales que parecen flotar sobre el mar gracias a sus entramados radiculares. Científicos han determinado que dichas estructuras subterráneas y aéreas operan como complejos filtros biológicos en ambientes de alta salinidad, más allá de brindar un mero soporte físico al ecosistema.

Investigadores especializados en fisiología vegetal señalan que estas plantas "toleran ambientes altamente salinos mediante procesos biológicos exclusivos". Dicha facultad no solo asegura su supervivencia, sino que transforma el entorno inmediato al modificar los flujos de agua y sedimentos. De hecho, su capacidad para procesar grandes cantidades de sal inspira actualmente el desarrollo de tecnologías de desalinización bioinspiradas en laboratorios modernos.

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¿Cómo funciona el árbol que desaliniza agua marina en América Latina?

El mangle abarca diversas especies arbóreas que prosperan en estuarios, bahías y desembocaduras americanas donde confluyen el agua dulce y la oceánica. Aunque visualmente simulan flotar sobre el mar, se fijan con firmeza en suelos blandos gracias a sus complejas raíces aéreas y sumergidas, las cuales resisten los embates de las mareas. Diversas investigaciones confirman su rol fundamental en la estabilidad costera y su capacidad para prosperar en terrenos anóxicos.

La notable destreza del vegetal para mitigar la salinidad reside en mecanismos fisiológicos especializados localizados en su base. Estudios científicos demuestran que variedades como la Rhizophora stylosa poseen "una estructura de raíces con poros jerárquicos que filtran iones de sodio de manera eficiente". Este sistema de filtración natural bloquea la mayor parte del componente salino antes de que ingrese a sus tejidos, lo que garantiza su supervivencia en entornos que resultarían mortales para otras plantas.

Si bien este proceso biológico "no produce agua dulce de forma directa como haría una planta potabilizadora humana", el filtrado disminuye los niveles salinos internos y genera microambientes habitables a su alrededor. Esa interacción con los sedimentos establece un ecosistema autónomo que sirve de refugio, área reproductiva y sustento para múltiples especies marinas y aves. De este modo, la vegetación actúa como una barrera protectora contra la erosión y dinamiza la biodiversidad en el litoral.

¿Cómo crecen los manglares y en qué países de América Latina se encuentra este árbol?

El origen de estos ecosistemas litorales se remonta a milenios atrás en áreas tropicales. Su propagación natural ocurrió en franjas intermareales que poseían características físicas y químicas idóneas para su supervivencia. La evolución biológica propició que diversas variedades botánicas lograran resistencia al agua salada, desarrollaran neumatóforos y generaran embriones flotantes que viajan mediante el oleaje marino.

En el continente americano, la presencia de este bioma abarca desde el litoral atlántico mexicano y las Antillas hasta las costas del Pacífico en América Central y del Sur. Esta distribución geográfica incluye naciones como Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. En territorio peruano, estas especies constituyen una pieza fundamental de áreas protegidas, tales como la Reserva de Biosfera Noroeste Amotapes–Manglares.

Esas arboledas ribereñas ofrecen un alto beneficio ambiental, financiero y comunitario. Los residentes locales obtienen su sustento de la actividad pesquera, la recolección de recursos forestales alternativos y el turismo ecológico, al tiempo que el secuestro de dióxido de carbono ayuda a frenar la crisis climática. Sin embargo, peligros constantes como el desarrollo inmobiliario, la cría de especies acuáticas y la tala indiscriminada atentan contra la supervivencia de dichos entornos singulares.