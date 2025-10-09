HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La increíble fortuna de Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina que domina el mercado del cobre en Chile

Iris Fontbona, la mujer más rica de América Latina, tiene un patrimonio de 43.800 millones de dólares, liderando el conglomerado chileno Grupo Luksic y Antofagasta PLC.

Antofagasta PLC es una de las mayores productoras de cobre del mundo y una de las principales compañías mineras de Chile. Foto: Composición LR
Antofagasta PLC es una de las mayores productoras de cobre del mundo y una de las principales compañías mineras de Chile. Foto: Composición LR

Iris Fontbona es la mujer más rica de América Latina y la cuarta persona más adinerada de la región. La empresaria junto a su familia amasan 43.800 millones de dólares, según Bloomberg. A sus 82 años, Fontbona dirige el imperio empresarial del Grupo Luksic, conglomerado chileno que controla empresas líderes en minería, banca, bebidas y transporte marítimo.

Uno de los activos más destacados del grupo es Antofagasta PLC, una de las mayores productoras de cobre del mundo, con operaciones mineras en Chile. Además, a través de Quiñenco S.A., posee participaciones mayoritarias en el Banco de Chile, CCU (productora de bebidas), CSAV (transporte marítimo) y Canal 13 (medios de comunicación).

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

lr.pe

La importancia del cobre en Chile

Según la web de la Biblioteca del Congreso de Chile, las reservas oficiales de cobre en Chile se estiman en alrededor de 190 millones de toneladas métricas (Mt) de cobre contenido. Esta cifra equivale cerca de 19% de las reservas mundiales de cobre conocidas. Cabe indicar que estas reservas corresponden a las categorías de ‘reservas probadas y probables’.

Chile ha sido históricamente un país exportador neto de cobre. Según Tradelmex, hasta 2024 el país sudamericano registró exportaciones valoradas en más de US$20.000 millones, lo que mantiene al mineral chileno entre los de mayor reputación internacional.

Antofagasta PLC, una de las mayores productoras de cobre

Antofagasta PLC es una de las mayores productoras de cobre del mundo y una de las principales compañías mineras de Chile. Según información oficial de la empresa y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el grupo pertenece al conglomerado controlado por la familia Luksic, liderado por Iris Fontbona, y concentra sus operaciones en la Región de Antofagasta.

Entre sus filiales más importantes destacan Minera Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar, que en conjunto aportan una producción anual superior a las 600 mil toneladas métricas de cobre fino.

La compañía cotiza en la Bolsa de Londres desde 1888 y forma parte del índice FTSE 100, lo que la posiciona entre las empresas más relevantes del sector minero a nivel global. Antofagasta PLC centra su actividad en la exploración, extracción y procesamiento de cobre, además de producir subproductos como oro, molibdeno y plata.

¿Quién es Iris Fontbona?

Iris Balbina Fontbona González es una empresaria chilena, viuda del magnate Andrés Luksic Abaroa, y una de las figuras más prominentes del mundo de los negocios en América Latina. Tras el fallecimiento de su esposo en 2005, heredó buena parte de su imperio empresarial, en particular el grupo mineo Antofagasta PLC del que su familia controla una participación sustancial.

Fontbona es reconocida también por su perfil discreto ante los medios; rara vez concede entrevistas o aparece públicamente, salvo en acciones benéficas. Cabe indicar que, según el monto presentado por Bloomberg, la empresaria chilena es la persona más rica de Chile.

