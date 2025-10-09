El Bar Lady Bee, ubicado en Lima, se encuentra en el puesto 13 del ranking de los mejores bares del mundo en 2025. | HITCOOKING

El Bar Lady Bee, ubicado en Lima, se encuentra en el puesto 13 del ranking de los mejores bares del mundo en 2025. | HITCOOKING

En la cúspide de la mixología mundial, acaba de publicarse una nueva edición del ranking Los 50 Mejores Bares del Mundo 2025, cuyos resultados reafirman que el arte del cóctel trasciende fronteras y estilos. Esta lista, que premia la excelencia en creatividad, servicio y diseño, pone bajo la lupa bares que transforman cada trago en una experiencia sensorial única.

A través de una combinación de innovación en ingredientes, atmósferas cuidadosamente diseñadas y narrativa detrás de cada barra, estos bares no solo compiten por un título: proponen un nuevo estándar global para quienes desean experimentar la coctelería desde su máxima expresión.

¿Cuáles son los 5 mejores bares de América Latina en 2025?

Bar Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

Dos decisiones estratégicas tomadas en 2021 consolidaron al bar Handshake Speakeasy como un referente en la coctelería internacional. La primera fue su traslado a un hotel ubicado en la zona de Colonia Juárez, mientras que la segunda correspondió al fichaje de Eric van Beek como director de bebidas.

Ambos movimientos impulsaron su posicionamiento en la industria, al punto que en 2024 fue reconocido como el Mejor Bar del Mundo. Además, ha liderado el ranking de los 50 Mejores Bares de Norteamérica durante los dos últimos años consecutivos.

Bar Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

Ubicado en una esquina arbolada del barrio de Palermo, en Buenos Aires, el bar Tres Monos se posiciona como un bar independiente que desafía las convenciones tradicionales de la coctelería. En un contexto donde los bares argentinos suelen apostar por una estética clásica y elegante, este establecimiento ha optado por un enfoque opuesto.

"Tres Monos", hace referencia a sus tres fundadores, Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gus Vocke, quienes imprimen dinamismo y autenticidad a cada detalle del espacio. El ambiente aquí en ese lugar es oscuro, apenas iluminado por neón, con música rock y grafitis, una temática que ahora se extiende a un espacio más grande en la parte trasera llamado El Garage.

Bar Alquímico (Cartagena, Colombia)

En pleno corazón de Cartagena, a orillas del Caribe colombiano, se encuentra Alquímico, un bar que ha transformado una antigua mansión del siglo XIX en una experiencia vibrante de tres pisos. En la planta baja, un equipo conformado únicamente por mujeres se encarga de animar el ambiente en el bar del patio, donde no solo preparan cócteles con maestría, sino que también sorprenden al ritmo del baile.

Al subir al segundo piso, el ambiente se vuelve más relajado y sofisticado, con una carta que apuesta por los tragos clásicos. Finalmente, en la azotea, el sonido del reguetón convierte el lugar en una auténtica fiesta bajo las estrellas. En las noches más concurridas, el lugar puede albergar hasta 1.200 personas, y cada piso vibra con su propia energía.

Bar Lady Bee (Lima, Perú)

Desde que abrió sus puertas hace cuatro años en Lima, Lady Bee no ha dejado de captar la atención del mundo coctelero. Este bar peruano, que en 2023 fue reconocido con el premio One To Watch, ha ido escalando posiciones hasta ubicarse en el puesto 13 de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars 2025.

Cada bebida y platillo de Lady Bee es un homenaje a los sabores del país, con ingredientes que van desde frutas de la Amazonía y papas andinas, hasta pisco y agave destilado a más de 3.000 metros de altura. Todo el concepto pone en valor no solo la riqueza estacional del Perú, sino también el trabajo de las comunidades y agricultores que hacen posible esta experiencia.

Bar Tlecān (Ciudad de México, México)

En una tranquila esquina de la vibrante colonia Roma Norte, en Ciudad de México, se esconde Tlecān, un bar íntimo que ha logrado conquistar a locales y visitantes. Su discreta fachada contrasta con la constante fila de personas que esperan su turno para vivir una experiencia única.

El nombre del lugar, que en náhuatl significa “lugar de fuego”, cobra vida desde el primer instante: al ingresar, los visitantes son recibidos por un imponente Disco de la Muerte tallado en piedra, un tributo visual a las raíces prehispánicas de México.

Tlecān es un auténtico centro de la cultura mexicana.Un favorito de la casa es la Paloma Blanca, un clásico refinado hecho con jugo de toronja carbonatado y clarificado, jugo de limón, mezcal y sal volcánica, aderezado con agua mineral y para disfrutarlo con una lista de reproducción de cumbia especialmente seleccionada.

¿Qué bar fue elegido el mejor del mundo en 2025?

Este año, el primer lugar en la escena global de la coctelería lo ocupa Bar Leone, un acogedor bar de inspiración italiana ubicado en Hong Kong, que en apenas dos años ha conquistado a expertos y aficionados. Detrás del proyecto está el reconocido bartender Lorenzo Antinori, quien ha demostrado que la elegancia y la sencillez pueden ser más poderosas que cualquier espectáculo. Su propuesta se basa en reinterpretar clásicos con precisión artesanal, ingredientes frescos y un ambiente cálido que evoca la vida de barrio.

En el segundo puesto figura Handshake Speakeasy, un referente de la Ciudad de México. Asimismo, Barcelona reafirma su lugar como capital europea de la coctelería. En el tercer lugar se encuentra Sips, un bar que combina elegancia con un toque teatral, donde las bebidas se presentan con una creatividad que roza lo científico. Muy cerca, en el cuarto lugar, está Paradiso, conocido por sus montajes visuales sorprendentes y técnicas vanguardistas que hacen de cada cóctel una experiencia sensorial inolvidable.