El nombre de la ciudad de Estados Unidos fue en honor a un español que fue virrey de la Nueva España en el siglo XVII. | Composición LR

Entre montañas rosadas y un extenso paisaje árido se levanta una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Fundada en 1706, esta urbe del estado de Nuevo México conserva una identidad única donde convergen tres herencias: la indígena, la española y la anglosajona. Su nombre, historia y cultura reflejan siglos de mestizaje que aún se respiran en sus calles y tradiciones.

A lo largo del tiempo, esta ciudad se convirtió en un símbolo del suroeste estadounidense: una ciudad moderna, tecnológica y culturalmente vibrante, pero profundamente conectada con sus raíces. Sus habitantes, orgullosos de ese legado, mantienen vivas costumbres coloniales, celebraciones históricas y un idioma que atraviesa generaciones: el español.

¿Cuál es la antigua ciudad de EE.UU. con un nombre en español?

La ciudad de Albuquerque es la respuesta. Su nombre proviene del título nobiliario del duque de Alburquerque, un noble español que fue virrey de la Nueva España en el siglo XVII. El gobernador Francisco Cuervo y Valdés fundó la villa en honor a este personaje, llamándola originalmente "La Villa de Alburquerque". Con el paso del tiempo, la pronunciación simplificada eliminó una "r", y quedó el nombre actual: Albuquerque.

La raíz del nombre tiene un origen aún más antiguo: proviene de la ciudad extremeña de Alburquerque (España), cuyo nombre deriva del latín albus quercus, que significa "roble blanco". Así, este nombre cruzó el Atlántico para dar identidad a una ciudad que, más de tres siglos después, sigue siendo un testimonio vivo del pasado español en América del Norte.

Albuquerque en la altura de un desierto y los 2 idiomas que hablan

Albuquerque se encuentra en el alto desierto del suroeste de Estados Unidos, a orillas del río Grande y a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima seco, soleado y con grandes contrastes térmicos entre el día y la noche. El entorno es árido, pero está rodeado por las montañas Sandía, que tiñen el horizonte de tonos rosados al atardecer.

Debido a su historia colonial y su ubicación en Nuevo México, la ciudad es plenamente bilingüe. Se hablan inglés y español de manera habitual, y este último conserva expresiones únicas del español antiguo del siglo XVIII. Además, muchas comunidades indígenas locales mantienen vivas sus lenguas y tradiciones.

Conoce otras curiosidades de Albuquerque, en EE.UU.

Albuquerque combina historia, ciencia, arte y naturaleza, y guarda datos curiosos que la hacen única: