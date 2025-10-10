El Comité Nobel de la Paz enfrenta una encrucijada respecto a la presencia de María Corina Machado en la ceremonia de premiación en Oslo, prevista para diciembre. Aunque la opositora venezolana recibió el galardón por su incansable lucha por los derechos democráticos en Venezuela, su participación en el evento depende de superar una situación de seguridad crítica que pone en riesgo su vida.

El líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, expresó que aún es prematuro confirmar si Machado podrá viajar debido a las serias amenazas que enfrenta. Este dilema sobre su asistencia al evento refleja la compleja realidad de quienes luchan contra regímenes autoritarios y las constantes persecuciones por su activismo político.

¿Qué dijo el líder del Comité Nobel noruego sobre la situación de seguridad de María Corina Machado?

Jørgen Watne Frydnes, líder del Comité Nobel, destacó que la situación de seguridad de María Corina Machado es “seria” y aún hay incertidumbre sobre su capacidad para viajar a Oslo. “Es demasiado pronto para decirlo. Siempre esperamos tener a los invitados con nosotros en Oslo, pero hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero”, dijo Frydnes en la rueda de prensa posterior al anuncio del premio.

Frydnes subrayó que la situación representa "uno de los dilemas más difíciles en las discusiones del comité cada año con todos los candidatos, especialmente cuando la persona que recibe el premio vive oculta por serias amenazas a su vida. Ella es muy activa en Venezuela, lo ha sido y lo será. Creemos que este premio apoyará su causa, no la limitará.”

¿Por qué María Corina Machado está en la clandestinidad?

María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad debido a las amenazas constantes que recibe por su activismo político en Venezuela. La líder opositora ha sido objeto de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro debido a su postura contra el autoritarismo y su lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano.

Estas amenazas han obligado a Machado a vivir bajo condiciones extremas de seguridad. A pesar de estar en la clandestinidad, sigue siendo una figura destacada en la oposición, y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia sigue siendo un objetivo central de su activismo.