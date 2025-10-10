La salida de Dina Boluarte de la Presidencia del Perú ha generado múltiples reacciones, entre ellas de Gustavo Petro, el mandatario colombiano con el cual mantuvo una tensa relación durante su gestión. "La traición se la pagaron con traición", señaló Petro a través de un post publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El mensaje de Petro continuó con su defensa al expresidente Pedro Castillo, quien también fue vacado de su cargo el 7 de diciembre de 2022 por "incapacidad moral". "Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas", señaló en referencia a la prisión que cumple Castillo tras intentar disolver el Congreso peruano, una medida que fue catalogada como "un golpe de Estado".

Petro, además, denuncia que Castillo, quien cumple prisión desde su destitución, es víctima de una ruptura de derechos humanos. Foto: captura X

Marcada por la tensión: así fue la compleja relación entre Gustavo Petro y Dina Boluarte

Las relaciones entre Gustavo Petro y Dina Boluarte estuvieron marcadas por la confrontación política y la ruptura diplomática desde el inicio del gobierno de la mandataria peruana. Petro criticó duramente la destitución de Pedro Castillo en 2022, calificándola de “golpe parlamentario”, mientras Boluarte lo acusó de intervenir en asuntos internos del Perú. Las declaraciones cruzadas derivaron en el retiro de embajadores y en un enfriamiento sin precedentes entre ambos países andinos.

El enfrentamiento también afectó la cooperación en foros regionales como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, donde la interlocución entre ambos gobiernos quedó suspendida. Petro continuó cuestionando la legitimidad democrática de Boluarte y la represión de las protestas, mientras Lima mantuvo su postura firme de no retomar el diálogo político.

Uno de los episodios más complejos entre las relaciones de Perú y Colombia fue las tensiones fronterizas por la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas. La promulgación en julio de la Ley N.º 32403 por parte del gobierno de Dina Boluarte, que creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, fue interpretada por Bogotá como una acción unilateral sobre un territorio cuya soberanía sigue siendo objeto de interpretación entre ambos países. Gustavo Petro calificó la medida de “provocación innecesaria” y acusó a Lima de alterar los límites establecidos en los acuerdos fronterizos históricos.

El incidente derivó en una escalada diplomática y militar: un avión colombiano fue denunciado por sobrevolar el área sin autorización, y patrullas fronterizas de ambos países protagonizaron enfrentamientos verbales. Dina Boluarte viajó personalmente a la zona y aseguró que “el Perú no cederá ni un centímetro de su territorio”, mientras Petro llamó a una revisión técnica de los límites amazónicos.

Escándalos y procesos marcaron la caída de Dina Boluarte

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Su llegada al poder estuvo acompañada por una ola de protestas en todo el país, duramente reprimidas por las fuerzas del orden y con un saldo de más de 50 muertos, según organismos de derechos humanos. Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por presuntos delitos de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos.

Además, Boluarte enfrentó otros dos procesos que dañaron su imagen pública. Uno por abandono de cargo, tras someterse a una cirugía estética sin comunicarlo al Congreso, y otro por el “Rolexgate”, escándalo que estalló en 2024 al lucir relojes y joyas de lujo no declaradas en su patrimonio. Con su destitución, la expresidenta perdió la inmunidad y quedó expuesta a ser procesada y condenada, sumándose a la lista de exmandatarios peruanos investigados o presos por corrupción, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.