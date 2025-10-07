HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

España condena el "terrorismo en todas sus formas" y exige a Netanyahu el fin del genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, arremetió contra Benjamin Netanyahu, a quien exigió detener el genocidio contra el pueblo palestino.

Pedro Sánchez envió este mensaje en su cuenta de X.
Pedro Sánchez envió este mensaje en su cuenta de X. | Foto: AFP

En sus redes sociales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el "terrorismo en todas sus formas" y exigió a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que detenga el genocidio del pueblo palestino.

"Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás. Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas", escribió Pedro Sánchez en su cuenta de X.

PUEDES VER: Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

lr.pe

Pedro Sánchez exigió liberación inmediata de rehenes

El político de izquierda pidió también la liberación inmediata de los rehenes israelíes y exigió a Benjamin Netanyahu que detenga el genocidio contra el pueblo palestino y abra un corredor humanitario.

"El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz", manifestó el presidente del gobierno español.

Actualmente, España es una de las voces más críticas en Europa respecto a la ofensiva militar de Israel en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás.

PUEDES VER: Pedro Sánchez anuncia medidas inmediatas para frenar el "genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel

lr.pe

Votación para embargar armas a Israel fue aplazada

En 2024, España reconoció al Estado de Palestina. Recientemente, Pedro Sánchez aprobó un decreto que prevé un embargo total de armas a Israel como parte de unas medidas destinadas a detener el "genocidio en Gaza".

Los diputados debían decidir este 07 de octubre si aprobaban o no dicho embargo, pero la votación fue finalmente aplazada para no coincidir con el aniversario de los ataques de Hamás.

“Estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto”, afirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de Sánchez, cuyo Ejecutivo no cuenta con mayoría en el Parlamento, por lo que no está garantizado el voto favorable.

Por su parte, la embajada de Israel en Madrid calificó como cínica y condenable la decisión del Gobierno de España de someter a votación una ley para embargar armas a Israel.

Notas relacionadas
España revoluciona la movilidad sostenible con un experimento que convierte residuos humanos en combustible para autobuses

España revoluciona la movilidad sostenible con un experimento que convierte residuos humanos en combustible para autobuses

LEER MÁS
España: 80 medios reclaman millonaria indemnización a Meta por los daños de su modelo publicitario

España: 80 medios reclaman millonaria indemnización a Meta por los daños de su modelo publicitario

LEER MÁS
Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump rompe contacto diplomático con el régimen de Maduro en medio de tensiones militares en el Caribe, según NYT

Trump rompe contacto diplomático con el régimen de Maduro en medio de tensiones militares en el Caribe, según NYT

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025