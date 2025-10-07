España condena el "terrorismo en todas sus formas" y exige a Netanyahu el fin del genocidio en Gaza

Pedro Sánchez envió este mensaje en su cuenta de X. | Foto: AFP

En sus redes sociales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el "terrorismo en todas sus formas" y exigió a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que detenga el genocidio del pueblo palestino.

"Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás. Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas", escribió Pedro Sánchez en su cuenta de X.

Pedro Sánchez exigió liberación inmediata de rehenes

El político de izquierda pidió también la liberación inmediata de los rehenes israelíes y exigió a Benjamin Netanyahu que detenga el genocidio contra el pueblo palestino y abra un corredor humanitario.

"El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz", manifestó el presidente del gobierno español.

Actualmente, España es una de las voces más críticas en Europa respecto a la ofensiva militar de Israel en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás.

Votación para embargar armas a Israel fue aplazada

En 2024, España reconoció al Estado de Palestina. Recientemente, Pedro Sánchez aprobó un decreto que prevé un embargo total de armas a Israel como parte de unas medidas destinadas a detener el "genocidio en Gaza".

Los diputados debían decidir este 07 de octubre si aprobaban o no dicho embargo, pero la votación fue finalmente aplazada para no coincidir con el aniversario de los ataques de Hamás.

“Estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto”, afirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de Sánchez, cuyo Ejecutivo no cuenta con mayoría en el Parlamento, por lo que no está garantizado el voto favorable.

Por su parte, la embajada de Israel en Madrid calificó como cínica y condenable la decisión del Gobierno de España de someter a votación una ley para embargar armas a Israel.