HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

España revoluciona la movilidad sostenible con un experimento que convierte residuos humanos en combustible para autobuses

El autobús Nimbus de España circula con biometano renovable, demostrando la viabilidad de una movilidad urbana sostenible sin combustibles fósiles.

El autobús Nimbus recorre 14.000 km anuales con biometano renovable. Foto: UAB
El autobús Nimbus recorre 14.000 km anuales con biometano renovable. Foto: UAB

Desde hace cinco años, un autobús urbano llamado Nimbus circula en la línea V3 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en España, utilizando únicamente biometano renovable derivado de residuos humanos. Esta iniciativa busca transformar la movilidad urbana mediante la economía circular.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Aigües de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el centro tecnológico Cetaqua, ha demostrado que es posible operar un vehículo de transporte público sin depender de combustibles fósiles, logrando una reducción significativa de las emisiones.

El proyecto Life Nimbus impulsa el uso de biometano en el transporte público. Foto: Aigües de Barcelona

El proyecto Life Nimbus impulsa el uso de biometano en el transporte público. Foto: Aigües de Barcelona

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

lr.pe

¿Cuál es el origen del biometano utilizado por el autobús Nimbus y cómo se genera?

El biometano que alimenta el Nimbus se produce en la depuradora del Baix Llobregat, que procesa más de 400.000 m³ de aguas residuales al día. A partir de los lodos digeridos, se genera biogás compuesto por aproximadamente un 65% de metano y un 35% de dióxido de carbono.

Este biogás se transforma mediante la tecnología power-to-gas. En este proceso, el CO₂ se combina con hidrógeno renovable para obtener un biometano casi puro, apto para ser utilizado en motores de gas natural sin necesidad de modificaciones técnicas.

PUEDES VER: La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

lr.pe

¿Qué impacto ha tenido el proyecto Life Nimbus en el transporte público y cuáles son sus proyecciones futuras?

En cinco años de funcionamiento, el autobús Nimbus ha recorrido más de 14.000 kilómetros anuales utilizando exclusivamente biometano renovable. El proyecto ha demostrado que es posible mantener líneas periféricas con alta autonomía y capacidad, en escenarios donde la electrificación aún no satisface todas las exigencias.

Tras esta fase, ha comenzado la etapa SEMPRE-BIO, que cuenta con un presupuesto superior a los 11 millones de euros, financiados en parte por la Unión Europea. El objetivo es ampliar la producción de biometano a más líneas de autobuses y reducir los costes de explotación de las plantas, alineándose con los compromisos europeos de aumentar la proporción de energías renovables en el transporte.

Notas relacionadas
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

LEER MÁS
FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

LEER MÁS
¿Se acabó la guerra en Gaza? Esto deja la aceptación parcial de Hamás al acuerdo de paz planteado por Trump

¿Se acabó la guerra en Gaza? Esto deja la aceptación parcial de Hamás al acuerdo de paz planteado por Trump

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO HOY con Mbappé y Mastantuono: minuto a minuto del partido por LaLiga

Juan Yangali debuta con triunfo: el peruano fue titular en la victoria de Gimnasia por la liga argentina

Mundo

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: ¿a qué hora inician las protestas en rechazo a Dina Boluarte y Congreso?

Exdefensores alertan crisis bajo gestión de Josué Gutiérrez: "La Defensoría del Pueblo está subordinada a intereses políticos"

JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025