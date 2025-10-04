Desde hace cinco años, un autobús urbano llamado Nimbus circula en la línea V3 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en España, utilizando únicamente biometano renovable derivado de residuos humanos. Esta iniciativa busca transformar la movilidad urbana mediante la economía circular.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Aigües de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el centro tecnológico Cetaqua, ha demostrado que es posible operar un vehículo de transporte público sin depender de combustibles fósiles, logrando una reducción significativa de las emisiones.

El proyecto Life Nimbus impulsa el uso de biometano en el transporte público. Foto: Aigües de Barcelona

¿Cuál es el origen del biometano utilizado por el autobús Nimbus y cómo se genera?

El biometano que alimenta el Nimbus se produce en la depuradora del Baix Llobregat, que procesa más de 400.000 m³ de aguas residuales al día. A partir de los lodos digeridos, se genera biogás compuesto por aproximadamente un 65% de metano y un 35% de dióxido de carbono.

Este biogás se transforma mediante la tecnología power-to-gas. En este proceso, el CO₂ se combina con hidrógeno renovable para obtener un biometano casi puro, apto para ser utilizado en motores de gas natural sin necesidad de modificaciones técnicas.

¿Qué impacto ha tenido el proyecto Life Nimbus en el transporte público y cuáles son sus proyecciones futuras?

En cinco años de funcionamiento, el autobús Nimbus ha recorrido más de 14.000 kilómetros anuales utilizando exclusivamente biometano renovable. El proyecto ha demostrado que es posible mantener líneas periféricas con alta autonomía y capacidad, en escenarios donde la electrificación aún no satisface todas las exigencias.

Tras esta fase, ha comenzado la etapa SEMPRE-BIO, que cuenta con un presupuesto superior a los 11 millones de euros, financiados en parte por la Unión Europea. El objetivo es ampliar la producción de biometano a más líneas de autobuses y reducir los costes de explotación de las plantas, alineándose con los compromisos europeos de aumentar la proporción de energías renovables en el transporte.